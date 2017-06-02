Операционная компания Baku City Circuit объявляет о начале процесса обмена электронных ваучеров, подтверждающих онлайн покупку билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1, на фактические (бумажные) билеты.

C 1 по 25 июня, обладатели ваучеров могут обратиться в любой из нижеуказанных пунктов продажи билетов.

Для обмена ваучеров на билеты необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность обладателя ваучера. Обменять ваучеры на билеты может только тот человек, чье имя указано на ваучере. Наряду с этим, продолжается продажа билетов в городских кассах и в Интернете.

Пунктыпродажибилетов Адрес Часы работы 28 Mall пр. Азадлыг45 10:00 - 22:00 Центр“ASAN Хидмет” No.1 (AMAY) ASAN, пр. Альфреда Нобеля 23 10:00 - 19:00 Центр“ASAN Хидмет” No.3 (Fresco Супермаркет) ASAN,ул.АббасМирзаШарифзаде 157 10:00 - 19:00 Ganjlik Mall Фатали Хан Хойски 38 10:00 - 22:00 Дворец им.Гейдара Алиева пр.Бюль-Бюля 35 11:00 - 19:00 Киоск 1 (Кинотеатр «Азербайджан») Пересечение улиц Азиза Алиева и Расулзаде 12:00 - 21:00 Киоск 2 (Kontinental Супермаркет) ул.Низами 95 11:00 - 19:00 Киоск 3 (напротив Дома Правительства) ул.Узеира Гаджибейли 69 10:00-18:00 Park Bulvar пр. Нефтяников 92 10:00 - 22:00

Обмен ваучеров на фактические билеты должен быть осуществлен до начала 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1, так как вход в зону гонки с ваучерами запрещается.

Операционная компания BakuCityCircuit советует не откладывать обмен ваучеров на билеты поскольку длинные очереди у пунктов продажи билетов ожидаются во время гоночного уик-энда.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться по эмейлу [email protected]

Дополнительную информацию о билетах на 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1 можно найти официальном сайте: www.bakucitycircuit.com