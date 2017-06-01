Гран-при Азербайджана Формулы 1, который стартует меньше, чем через месяц, еще в прошлом году заявил о себе, как об этапе со сложной, интересной трассой.

Об этом неоднократно говорили и сами пилоты Ф1, и руководители команд.

Вот и сейчас, в преддверии бакинского гоночного уик-энда руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал о том, что следующие три гонки в календаре, в числе которых и этап в Баку, будут крайне сложными для австрийской команды.

«Мы стали лучше понимать и развивать машину. Но я волнуюсь о том, что будет через две и четыре недели в Канаде и Баку соответственно. Это абсолютно другие автодромы.

Следующие три этапа в Канаде, Баку и Австрии будут крайне сложными для нас. Это самые неудобные трассы для нашего автомобиля, если не считать Монцу.

Если мы сможем нормально выступить в этих гонках, я думаю, что во второй половине сезона мы прибавим в сравнении с первой частью кампании-2017».

Отметим, что на данный момент Red Bull Racing занимает третье место в Кубке конструкторов с 97 очками в активе.

Фарида Расулова