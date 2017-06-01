Операционная компания Baku City Circuit доводит до сведения жителей Баку, что подготовка к 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1, который пройдет 23-25 июня на улицах столицы, входит в последнюю стадию.

В связи с интенсивными подготовительными работами, компания приступает к нанесению разметок на улицах трека и установке барьеров безопасности, а также завершению ремонтно-строительных работ вдоль всей трассы

Baku City Circuit будет вести работы в ночное время суток с тем, чтобы свести до минимума их воздействие на повседневную жизнь жителей столицы и движение транспортных средств.

Компания извиняется за принесенные неудобства, и обращается к жителям и гостям столицы не оставлять свои автомобили на улицах, где проходит трасса Формулы 1, начиная с 1 июня по 25 июня в период с 22:00 до 06:00.

Особенно, это касается участков, проходящих по улицам Хагани, Азиза Алиева, Истиглалийат и территории, прилегающей к крепостным воротам Гоша Гала.