Билеты в новые зоны свободного размещения Гран-при Азербайджана Формулы 1 2017 в продаже!

Как сообщает 1news.az, Операционная компания Baku City Circuit (BCC) объявила о начале продажи с сегодняшнего дня специальных однодневных билетов в новые зоны свободного размещения, которые откроются в парках имени Сабира и Сахил на время второго гоночного уик-энда. Эти билеты подходят тем, кто предпочитает наблюдать за гонкой с любого места в стоячих зонах, параллельно наслаждаясь различными яствами и напитками, а также развлекательной программой, которая доступна только для обладателей билетов на Гран При Азербайджана Формулы 1.

Цены на однодневные билеты в новые зоны варьируются следующим образом: 10 манатов в пятницу (23 июня), 20 манатов в субботу (24 июня) и 40 манатов в день гонки (25 июня). Желающие приобрести однодневные билеты в эти зоны на все три дня, смогут купить их по специальной цене, заплатив всего 50 AZN. Билеты на зоны свободного размещения в парках Сабира и Сахиль можно будет приобрести только лишь в кассах города.

Коммерческий директор BCC Бюлент Озердим, приветствуя эту новость, пригласил любителей автоспорта воспользоваться доступными билетами, чтобы понаблюдать за пилотированием лучших гонщиков мира: «BCC всегда стремится создавать как можно больше возможностей для повышения информированности жителей Азербайджана о проводимой в стране гонке Формулы 1. С этой целью мы запустили в продажу максимально доступные по цене билеты, которые позволят любителям автоспорта наблюдать за гонкой с двух зон трассы. Мы верим, что воспользовавшись данным предложением, вы получите незабываемый гоночный опыт и яркие впечатления от спортивного праздника».

С парка Сахил открывается обзор на первую скоростную прямую по ул Хагани и далее на 3-й поворот трассы, в то время как в парке имени Сабира будет прекрасная возможность понаблюдать за пилотированием болидов, выезжающих с самого узкого подъема трассы и направляющихся к поворотам 11 и 12.

В новых зонах свободного размещения зрители также получат удовольствие от различных развлекательных шоу с участием диджеев и танцевальной группы. Кроме того, они смогут наблюдать за гонкой на других участках трассы через большой монитор, который будет установлен в парке Сахил. В обоих зонах будут установлены киоски с едой и напитками.

В отличие от билетов в стоячую зону на бульваре, владельцы билетов в парки имени Сабира и Сахил будут допущены только в эти две зоны и не получат доступ на бульвар.

Болельщики Формулы 1, которые хотят получить доступ в развлекательную зону на Бакинском бульваре, а также на концерты мировых звезд должны приобрести билеты соответствующей категории.

Для получения дополнительной информации о билетах на 2017 Гран При Азербайджана Формулы 1 обращайтесь в пункт продажи билетов или посетите сайт https://bakucitycircuit.com/