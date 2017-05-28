Даниил Квят мог заработать очки в Монако, но сошел на 71-м круге после столкновения с Серхио Пересом. Гонщик Toro Rosso обвинил в произошедшем соперника.

«Перес врезался в меня, но я не удивлен – он ехал позади, и я видел в зеркалах, что он действовал совершенно отчаянно, - передает 1news.az со ссылкой на f1news.ru слова российского гонщика. - Он попытался провести обгон, но это привело к тому, что гонка закончилась для нас обоих.

Наша машина становится все лучше. В гонке, вплоть до столкновения, я чувствовал себя вполне комфортно. В Канаде и Баку нас ждут трассы совсем другого типа, где важна мощность. Тем не менее, надеюсь, что, наконец, начну зарабатывать очки. Нельзя, чтобы так продолжалось и дальше – ко мне подъехал какой-то парень и испортил мне гонку».

Мурад Ахундов