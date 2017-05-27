В Монте-Карло завершилась квалификация Гран-при Монако.

Пилот «Феррари» Кими Райкконен выиграл поул, его напарник по команде Себастьян Феттель пришёл вторым, а гонщик «Мерседес» Валттери Боттас 3-им.

Кими лидировал в течение всей квалификации – в первой сессии он показал 1:12.296, а во второй и вовсе поставил рекорд трассы – 1:12.178. Поул в Монако стал 17-ым в карьере Райкконена и первым аж с 2008 года за 128 гонок.

Льюис Хэмилтон провалил обе сессии, как он считает, из-за неисправности болида, который его не «слушался». Допустив ошибку в первой части, британец затем стал «жертвой» Стоффеля Вандорна, который разбил перед ним свою машину. В итоге Хэмилтон показал 14-й результат и не прошел в финал квалификации.

McLaren впервые в этом сезоне выступит в финале сразу двумя машинами – Вандорн ещё до аварии показал 7-й результат, а Дженсон Баттон, подменяющий выступающего на Инди-500 Фернандо Алонсо, стал 10-м.

Отметим, что пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен возглавили протокол субботних свободных заездов, а гонщик «Мерседес» Валттери Боттас показал 3-е время.

Фарида Расулова