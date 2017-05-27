Стартовал один из самых престижных этапов Формулы-1 Гран-при Монако.

По обыкновению, посетить «жемчужину» гоночного календаря на момент проведения заезда, съезжаются звёзды кино, спорта и эстрады со всего мира.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, совсем недавно завоевавший Кубок Лиги Европы, свой заслуженный отпуск решил провести, наблюдая за гонкой в Монако. Португалец посетил боксы команды «Ред Булл», где с известным футбольным специалистом сделал фото на память один из пилотов «быков» - Даниэль Риккардо.

Фарида Расулова