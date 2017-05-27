Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Кими Райкконен возглавили протокол субботней практики на Гран-при Монако. Гонщик «Мерседес» Валттери Боттас показал 3-е время.

Лучший круг Феттеля - 1:12.395, а у Льюиса Хэмилтон вновь пятый результат - 1:13.230.

Отметим, что перед завершением сессии свой болид разбил Эстебан Окон из «Форс Индиа». Он зацепил колесом ограждение, после чего со сломанной подвеской воткнулся в защитный барьер. Практику прерывать не стали, ограничились лишь режимом виртуальной машины безопасности.

Перед началом квалификации погода в Монако хорошая – ясно и сухо, +25 С.

Фарида Расулова