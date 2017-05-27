Как известно, ещё с самого начала сезона Формулы-1 пилоты McLaren испытывали серьёзные проблемы с новым болидом команды MCL32.

Основная часть неполадок была связана с силовой установкой машины, за которую отвечают главные партнёры – Honda.

Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн регулярно сходят с дистанции гонок, и пока не заработали ни одного очка в текущем чемпионате.

Многие поговаривали, что McLaren после неудачного трехлетнего сотрудничества с Honda вернется к двигателям Mercedes. Но на Гран-при Монако руководство британской команды эти слухи опровергло. Возможно, команда не хочет давать повод для беспочвенных пересудов, так как срок объявления поставщиков двигателей уже прошёл, а Хонда уже ведёт работу по созданию новою машины.

Однако переговоры с Mercedes McLaren всё-таки вёл, а значит вполне возможно, что после 2018 года британцы всё-таки сменят поставщика двигателей.

Фарида Расулова