USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent51.12
WTI48.50
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.07
Nikkei 22519 693.93
FORMULA 1

McLaren и Honda – вместе навсегда? 27.05.2017 13:46

Как известно, ещё с самого начала сезона Формулы-1 пилоты McLaren испытывали серьёзные проблемы с новым болидом команды MCL32.

Основная часть неполадок была связана с силовой установкой машины, за которую отвечают главные партнёры – Honda.

Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн регулярно сходят с дистанции гонок, и пока не заработали ни одного очка в текущем чемпионате.

Многие поговаривали, что McLaren после неудачного трехлетнего сотрудничества с Honda вернется к двигателям Mercedes. Но на Гран-при Монако руководство британской команды эти слухи опровергло. Возможно, команда не хочет давать повод для беспочвенных пересудов, так как срок объявления поставщиков двигателей уже прошёл, а Хонда уже ведёт работу по созданию новою машины.

Однако переговоры с Mercedes McLaren всё-таки вёл, а значит вполне возможно, что после 2018 года британцы всё-таки сменят поставщика двигателей.

Фарида Расулова

242количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Нуран Гусейнов показал, как болезнь изменила народную артистку Кенуль Хасиеву – ФОТОADA отмечает выпуск 180 студентов и победу шести лучших студенческих проектов – ФОТОМуж премьера Люксембурга сфотографировался вместе с первыми леди стран НАТО – ФОТОМария Захарова: «Азербайджанские огурцы - лучшие»Изменяется схема движения автомобилей на круге Гялябя – КАРТАДональд Трамп: Азербайджан – ценный партнер Соединенных Штатов АмерикиКриминальный авторитет «Робсон»: «Глубокоуважаемый мною Серж Саргсян…» - ФОТО - ВИДЕОАйгюн Кязимова хочет стать сотрудницей Службы госбезопасности1in.am: «Последний звонок» опустошающейся Армении»С Бюлент Эрсой произошел несчастный случай на съемках – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

27 мая14:34 Азербайджанский вертолет «Ми-8» совершил вынужденную посадку на каспийском острове14:08 В праздничные дни в Баку и на Абшероне облачно, до +2613:46 McLaren и Honda – вместе навсегда?13:20 Мадат Гулиев: Во время Исламиады никаких попыток провокаций предпринято не было13:08 Роналду добровольно заплатил 6 млн. евро, чтобы не получить тюремный срок13:01 Президент Азербайджана выразил соболезнования в связи с кончиной Збигнева Бзежинского12:55 Отец на грузовике задавил собственного ребенка12:43 Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Египта12:16 Мадат Гулиев: СГБ обеспечивает безопасность страны и народа Азербайджана11:52 В Афганистане прогремел взрыв, 18 человек погибли11:30 Мария Захарова: Работа Мехрибан Алиевой вызывает искреннее уважение и восхищение11:04 Мадат Гулиев: «СГБ передала Министерству обороны данные о шпионской сети»10:42 Умер политолог и экс-советник президента США Збигнев Бжезинский10:10 ВС Армении из минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли азербайджанские позиции09:56 Айгюн Кязимова хочет стать сотрудницей Службы госбезопасности