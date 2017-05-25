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FORMULA 1

Формула-1 почтит память жертв теракта в Манчестере 25.05.2017 12:20

3 дня назад мир потрясла страшная трагедия – в английском Манчестере после концерта Арианы Гранде произошёл взрыв, в результате которого погибло 22 человека, 120 получили ранения различной степени тяжести.

Большинство погибших – дети и подростки.

Весь мир соболезнует жителям Манчестера, которые в эти минуты пытаются свыкнуться со случившимся. Спортивная общественность также не осталась в стороне. Минуты молчания по погибшим в Manchester Arena проводятся перед началом футбольных матчей, знаменитые спортсмены приносят свои соболезнования семьям жертв теракта.

Формула-1 также почтит память погибших в Манчестере минутой молчания перед началом этого гоночного уик-энда. Помимо этого, на Гран-при Монако пилоты в качестве трибьюта поместят на свои болиды хэштег  #Manchester.

Знаменитый британский гонщик Льюис Хэмилтон отреагировал на случившуюся трагедию очень эмоционально, неоднократно заявляя, что находится в шоке и не верит, что такое могло произойти в его родной стране.

«Я буду думать о них на протяжении всего уик-энда, как и вся команда. Я даже не могу себе представить, как сейчас себя чувствуют семьи погибших. Я буду стараться делать все возможное, чтобы продемонстрировать наилучший результат. Это позволит принести хоть какие-то положительные эмоции людям, которые в них нуждаются», - сказал Хэмилтон.

Фарида Расулова

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