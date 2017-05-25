Княжество Монако, занимающее всего 2 квадратных километра, ежегодно принимает огромное количество туристов со всего мира.

В определённое время года часть их них съезжается из-за Гран-при Формулы-1, которое проводится здесь с 1950 года. Circuit de Monaco считается жемчужиной гоночного календаря Ф1 и самым любимым треком гонщиков. И это немудрено, ведь трасса расположена на живописном побережье средиземного моря.

Трасса Монако, так же, как и у нас в Баку, проложена по городским дорогам, которые перекрываются на время Гран-при. Circuit de Monaco считается сложным треком, с множеством узких и извилистых участков. Это - самая медленная трасса всего гоночного чемионата.

В 2015 году после изменения конфигурации в 12-14 поворотах, её длина уменьшилась на три метра, и составила 3337м.

Трассу в Монако по праву считают очень опасной, ведь здесь может сойти с дистанции из-за внезапной аварии даже самый яркий фаворит. И в то же время, этот Гран-при называют и самым предсказуемым, в том смысле, что при должной осторожности побеждает тут почти всегда гонщик, стартовавший с поула, так как обгоны и атаки здесь проводить крайне сложно.

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Пилоты поделились своими впечатлениями перед началом свободных заездов гоночного уик-энда, рассказывая о своём самочувствии, прогнозах на гонку и возлагаемые на неё надежды.

Стоффель Вандорн («McLaren»):

«Постепенно всё начинает складываться, в прошлый уик-энд в команде состоялось несколько продуктивных совещаний, на которых мы постарались понять, что происходит, и я надеюсь, что это принесёт свои плоды. И сейчас мне хочется поскорее приступить к работе на трассе.

Во всех сериях, где я выступал до этого, у меня тоже были сложные периоды, и тоже какое-то время уходило на то, чтобы сплотить вокруг себя команду и найти необходимые решения. Но меня никогда не покидала уверенность, мы со всем разберёмся.

Такую же уверенность я чувствую и сейчас, поэтому вскоре наступит улучшение ситуации. К сожалению, в таких ситуациях не бывает быстрых решений, но теперь вместе с командой мы должны быть полностью готовы действовать, когда обстоятельства на трассе будут складываться в нашу пользу».

Льюис Хэмилтон («Mercedes»):

«Каждый год приезжая сюда испытываешь совершенно невероятные чувства, думая о том, что лишь немногие из нас получают возможность принять участие в этой гонке. Приятно и то, что я здесь живу, и потому часто вижу это место. Чувство новизны тут не притупляется.

Я совершаю пробежки вокруг трассы, иногда вожу тут машину или мотоцикл. Но каждый раз, когда это происходит, мне трудно себе представить, что где-то здесь мы будем проезжать на скорости 300 км/ч. Это делают только 20 гонщиков на планете, и это очень круто.

Меня воодушевляет этот Гран При каждый год. Мы могли бы гоняться здесь каждый уик-энд, и всё равно это было бы великолепно. Я не раз упускал здесь победу, когда имел достаточно хороший темп, чтобы финишировать первым. Это лишний раз доказывает, что гонка в Монако для меня... не ахиллесова пята, а своего рода единорог. Ты пытаешься его поймать, но он всегда ускользает от тебя. Так что да, я бы сказал, что было, по меньшей мере, два, может быть три случая, когда я должен был победить, но что-то шло не так.

Тем не менее, я благодарен и за то, что имею. Не так много людей на планете могут сказать, что у них на счету победа на Гран При Монако».

Валттери Боттас («Mercedes»):

«Впервые я буду выступать в Монако за рулем машины, способной не просто добиться хорошего результата, но и претендовать на победу. Я взволнован этим и жду начала уик-энда. С каждым годом я все лучше выступаю на этой трассе, чувствую здесь себя вполне комфортно. Посмотрим, как все пройдет».

Себастьян Феттель («Ferrari»):

«Очень важно, что во всех пяти гонках мы участвовали в борьбе, всегда были в группе лидеров. Иногда нам везло, иногда нет, но борьба очень плотная. Впереди долгий сезон, посмотрим, чем всё в итоге закончится.

У нас были неудачные пятницы, не лучшие субботы, но в гонке мы всегда были сильны – это имеет значение. У нас конкурентоспособная машина, мы движемся в верном направлении, так что я не особенно сожалею о потерянных очках – у нас ещё есть время их заработать. Команда отлично справляется со своей работой, готовит множество новинок – я их с нетерпением жду.

В последние годы машины Mercedes были очень сильны в Монако, они и сейчас останутся ориентиром, но я уверен, что для нас этот уик-энд может быть очень хорошим. У нас быстрая машина и сильная команда. Нам нечего бояться».

Кими Райкконен («Ferrari»):

«Чтобы выиграть гонку в Монако, нужно больше, чем просто более короткая колёсная база. Ни о чём таком мы не думаем. Нас ждёт ещё один уик-энд с машиной 2017 года, которой мы вполне довольны. В Монако очередной этап, завтра вечером мы сможем точнее судить о том, как ведёт себя здесь наша машина.

В этом году все машины стали шире, но не думаю, что ощущения за рулём здесь серьёзно изменятся. На других трассах проблем не возникало, не ждём мы их и здесь. Завтра многое прояснится. Моя цель осталась прежней. Я всегда нацелен на максимальный результат».

Фарида Расулова