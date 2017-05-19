USD1.7023
EUR1.8916
RUB0.0296
Brent52.91
WTI49.79
Золото2 137.92
S&P 500 Index2 365.72
Nikkei 22519 627.20
FORMULA 1

Жаркие испанские красотки, танцующий Gangnam Style робот. Улетное видео, и что еще надо знать о Гран-при Барселоны – ФОТО - ВИДЕО 19.05.2017 14:56

В прошлые выходные прошел Гран-при Формулы 1 в Барселоне. Как уже известно, победителем гонки стал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. О победе британца говорилось уже очень много.

Надо лишь отметить, что в Барселоне «Мерседес» смог тактически превзойти «Феррари». Эпичным моментом гонки стал момент радио-соединения Себастьяна Феттеля с командой, когда его обошел Хэмилтон. «Есть ли у нас План С?». Плана С не оказалось, «Не сдавайся, у его будут изнашиваться шины, и у тебя будет шанс», - оставалось подбадривать команде пилота. Но не помогло.

Мне же хотелось бы рассказать о том, что происходило вокруг гонки. Автодром в Каталонии находится за пределами Барселоны, в городке Монтмело, куда добраться можно на поезде, ну или на такси. Дорога от центра занимает от часа до полутора.

Если во время тестовых заездов автобус до трека ездил прямо со станции поезда, то на этот раз остановка была расположена гораздо дальше. Сделано это было в коммерческих целях. На протяжении дороги расположились многочисленные сувенирные магазинчики, лавки с экипировкой и закусочные. Для местных жителей – это неплохая возможность подзаработать. В отличие от Монтмело в самой Барселоне ничего не говорит о том, что здесь проходит Формула 1.

Барселона – одно из самых популярных туристических направлений в Европе, отчего Формула 1 с точки зрения туризма не имеет никакого значения. О Формуле здесь напоминают лишь фанаты, разгуливающие вечерами по городу в экипировке той или иной команды.

Трибуны во время Формулы, в целом, были заполнены, за исключением как ни странно центральной. Очень много фанатов расположились на газоне. Цены за три дня варьировались от 200 до 300 Евро, и порядка 180 за место на газоне. Цена однодневного билета в день гонки – 80 Евро. Они пользовались наибольшей популярностью. Цены на билеты на Формулу дороговатые даже для испанцев при средней зарплате в 1000 Евро.

Отдельного внимания заслуживает паддок, оформленный скромно, но со вкусом. Зажигательной шоу-программы там, конечно не было, но интересных моментов хватало. Новые владельцы продолжают эксперименть дабы повысить привлекательность. Наблюдал в Барселоне за всем этим экс-глава Формулы Берни Экклстоун.

Жонглеры, клоуны, диджеи, стена с карикатуры, ну и конечно же разгуливающий по паддоку поющий и танцующий робот «Титан».

Теймур Максутов

 

507количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Лейла Алиева поделилась рецептом «Наполеона» от Мехрибан Алиевой – ФОТОБеспрецедентный случай: Тогрул Аскеров попался на допинге из-за того, что съел экзотический фруктМурашки по телу! Азербайджанские воллейболистки показали, как надо исполнять гимн страны – ВИДЕОИгбал Агазаде оказался личным информатором Эльдара Махмудова - ИсточникМасаллы вместо Малайзии на Исламиаде в Баку. Как оговорился телекомментатор - ВИДЕО«Исламиада»: Рамиль Гулиев выиграл второе золото для Турции и поднял флаг Азербайджана – ФОТОКак выглядит повзрослевшая дочь Моники Беллуччи? – ФОТОФаик Гараев: «Свою премию я отдам нашим молодым тренерам»В Азербайджане введена новая процедура по госрегистрации легковых автомобилейМеняется схема движения по одному из оживленных автомобильных кругов Баку – КАРТА – ФОТО – ОБНОВЛЕНО

НОВОЕ НА САЙТЕ

19 мая16:13 Новая рекламная кампания Molped: жизнь в розовом цвете – ФОТО16:07 Мадат Гулиев: Сеть изменников была раскрыта в результате правильного исполнения поручений Президента16:00 Баку может передать осужденного гражданина РФ армянского происхождения для отбывания наказания в России15:56 Карло Анчелотти: «Лам и Алонсо провели последнее занятие, горжусь, что тренировал их»15:50 КПМГ и Сбербанк провели деловой завтрак по партнерскому финансированию на KazanSummit 2017 – ФОТО15:44 Как бушевал газовый грифон у платформы SOCAR – ВИДЕО15:35 Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа об изнасиловании15:26 Турция отмечает День памяти Ататюрка, молодежи и спорта15:21 Культура как мост: европейцы и азербайджанцы становятся ближе – ФОТО15:14 В районах Азербайджана пройдут дожди и грозы15:13 Азербайджанская Премьер-лига возьмет старт в середине августа15:06 Сексуальный экс-министр юстиции Армении избрана вице-спикером парламента Армении - ФОТО14:58 20 мая в Баку и на Абшероне без осадков, до +2614:56 Жаркие испанские красотки, танцующий Gangnam Style робот. Улетное видео, и что еще надо знать о Гран-при Барселоны – ФОТО - ВИДЕО14:49 Валерия Коротенко: «Я не могла проиграть, потому что пообещала сыну завоевать золотую медаль» - ФОТО