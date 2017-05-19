В прошлые выходные прошел Гран-при Формулы 1 в Барселоне. Как уже известно, победителем гонки стал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон. О победе британца говорилось уже очень много.

Надо лишь отметить, что в Барселоне «Мерседес» смог тактически превзойти «Феррари». Эпичным моментом гонки стал момент радио-соединения Себастьяна Феттеля с командой, когда его обошел Хэмилтон. «Есть ли у нас План С?». Плана С не оказалось, «Не сдавайся, у его будут изнашиваться шины, и у тебя будет шанс», - оставалось подбадривать команде пилота. Но не помогло.

Мне же хотелось бы рассказать о том, что происходило вокруг гонки. Автодром в Каталонии находится за пределами Барселоны, в городке Монтмело, куда добраться можно на поезде, ну или на такси. Дорога от центра занимает от часа до полутора.

Если во время тестовых заездов автобус до трека ездил прямо со станции поезда, то на этот раз остановка была расположена гораздо дальше. Сделано это было в коммерческих целях. На протяжении дороги расположились многочисленные сувенирные магазинчики, лавки с экипировкой и закусочные. Для местных жителей – это неплохая возможность подзаработать. В отличие от Монтмело в самой Барселоне ничего не говорит о том, что здесь проходит Формула 1.

Барселона – одно из самых популярных туристических направлений в Европе, отчего Формула 1 с точки зрения туризма не имеет никакого значения. О Формуле здесь напоминают лишь фанаты, разгуливающие вечерами по городу в экипировке той или иной команды.

Трибуны во время Формулы, в целом, были заполнены, за исключением как ни странно центральной. Очень много фанатов расположились на газоне. Цены за три дня варьировались от 200 до 300 Евро, и порядка 180 за место на газоне. Цена однодневного билета в день гонки – 80 Евро. Они пользовались наибольшей популярностью. Цены на билеты на Формулу дороговатые даже для испанцев при средней зарплате в 1000 Евро.

Отдельного внимания заслуживает паддок, оформленный скромно, но со вкусом. Зажигательной шоу-программы там, конечно не было, но интересных моментов хватало. Новые владельцы продолжают эксперименть дабы повысить привлекательность. Наблюдал в Барселоне за всем этим экс-глава Формулы Берни Экклстоун.

Жонглеры, клоуны, диджеи, стена с карикатуры, ну и конечно же разгуливающий по паддоку поющий и танцующий робот «Титан».

Теймур Максутов