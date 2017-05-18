USD1.7025
EUR1.8609
RUB0.0300
Brent51.60
WTI48.57
Золото2 096.20
S&P 500 Index2 390.90
Nikkei 22519 858.86
FORMULA 1

У жены Михаэля Шумахера вымогали € 900 тыс. под угрозой убийства детей 18.05.2017 15:30

В феврале 2016 года шантажист вымогал у супруги семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера € 900 тыс. под угрозой убийства их детей, сообщает Focus.

Как передает 1news.az со ссылкой на «Чемпионат», злоумышленник прислал сообщение на электронный адрес Коринны Шумахер, в котором говорилось следующее: «Если деньги не будут получены до 31 марта 2016 года, ваши дети так или иначе будут убиты». Отметим, что у Михаэля и Коринны есть двое детей — сын Мик, который на момент получения матерью писем уже выступал в серии Формула-4, и дочь Джина-Мария.

Коринна Шумахер обратилась в полицию. Преступника вычислили по номеру банковского счёта, который он оставил в электронной почте. На суде 25-летний преступник признался в содеянном.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил многочисленные травмы после инцидента во время катания на горных лыжах. Спортсмен длительное время находился в больнице, после чего его перевезли домой. Шумахер до сих пор проходит реабилитацию.

Мурад Ахундов

567количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Обвиняемый в доведении женщины до самоубийства оказался сыном поэтессы – ФОТО – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНОИван Ургант прочел новость 1news.az в эфире своей передачи: «Такие новости являются самодостаточными» – ВИДЕО52-летняя Моника Беллуччи слилась в страстном поцелуе на открытии Каннского фестиваля – ФОТО – ВИДЕООлимпийский чемпион Тогрул Аскеров дисквалифицирован на год – ОФИЦИАЛЬНОСтало известно, что сфотографировал космонавт Тома Песке на территории Азербайджана - ФОТОСаргсян отправил в отставку фаворитку Карапетяна - «самого сексуального министра Армении» - ФОТО - ВИДЕОИстория о педофиле-таксисте в Баку всколыхнула соцсетиБелла Хадид повторила на Каннском кинофестивале свой прошлогодний откровенный образ – ФОТОВ Ереване развевается флаг ЛГБТ - ФОТОКогда переполняют эмоции. Бурная реакция фаната из Ирака на успех соотечественника – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

18 мая15:40 «Исламиада»: Алжирский футболист бросил на землю форму сборной Азербайджана и прошелся по ней15:35 Rixos Premium Belek: теперь еще новее и роскошнее – ФОТО15:30 У жены Михаэля Шумахера вымогали € 900 тыс. под угрозой убийства детей15:25 Меняется схема движения по одному из оживленных автомобильных кругов Баку – КАРТА15:20 Богатейшие люди мира потеряли $35 млрд из-за политических скандалов в США15:15 В Renessans Palace осталось всего 15 квартир, предлагаемых со скидкой15:08 Москва и Ереван обсуждают вопрос экстрадиции убийцы семи членов армянской семьи в Россию14:58 Независимость, элегантность, безупречный стиль, аутентичность и свобода духа – Drive de Cartier – ФОТО14:51 В США умер фронтмен группы Soundgarden Крис Корнелл – ФОТО – ВИДЕО14:44 Сборная Азербайджана по футболу готовится к матчу с Северной Ирландией - ФОТО14:37 Дни открытых дверей в музеях: спешите соприкоснуться с историей14:31 В Баку состоялся четвертый CEO Lunch - ФОТО14:27 «Исламиада»: Сборная Азербайджана по футболу в финале – ОБНОВЛЕНО14:22 Студенты БВШН на турнире Microsoft Imagine Cup14:15 Президент Армении принял отставку правительства