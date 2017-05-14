После завершения Гран-при Барселоны, пилоты, занявшие первые три места, приняли участие на пресс-конференции.

Льюис Хэмилтон не скрывал своего счастья добытой победой, Феттель не смог скрыть за улыбкой разочарование, а Риккардо просто был очень доволен. 1news.az представляет мнения пилотов о завершившейся гонке.

Льюис Хэмилтон: «Хотел бы поблагодарить свою команду за потрясающую работу, во время гонки, пит-стопов. Это был отличный уик-энд для нас.

Феттель был очень близко, и очень быстр. Не знаю, что пошло не так на старте. Я думаю, что сделал все, что должен был. В целом, машина была быстра, Феттель также был хорош. Это просто отлично ездить и бороться против такого оппонента. Не припоминаю такой гонки за очень долгое время.

Когда Феттель выехал со второго пит-стопа, была напряженная борьба. Я почувствовал, что выехал за пределы трассы, но такова борьба в Формуле, и мы не можем ничего изменить.

В Барселоне очень сложно осуществлять обгоны, тем более, когда впереди такая быстрая машина. Но я продолжал ехать и следовать своей стратегии. Это тяжелая трасса. Я потерял порядка 2 кг.

Себастьян Феттель: «Машина была отличная, не могу жаловаться на нее. Я потерял много времени, чтобы обойти Боттаса. Он долгое время блокировал меня, и я потерял порядка 4 секунд. Я знал, что он не поедет на пит-стоп. Они использовали его, чтобы блокировать меня. Я должен был его обойти во что бы то ни стало. И смог это сделать со второй попытки.



Хэмилтон был очень быстр в первом секторе. Ему удался отличный выход. В итоге он выиграл гонку. Эту победу не отнять у него. Эта был тяжелый бой, и это, за что я люблю гонки.

Что касается инцидента с Массой, когда он не пропустил меня, то об этом нечего говорить. Мне нравится Масса, и у меня нет никаких претензий к нему. Не могу сказать, что он заблокировал меня. Пространство на том участке было небольшое, и можно было пропустить меня. Он очень опытный пилот, и знаешь, что надо делать. Поэтому не могу винить его.

Я счастлив, что мы имеет возможность соперничать с «Мерседес». У нас отличная машина, команда прекрасно работает. Вместе с тем, мы должны прогрессировать».

Даниэль Риккардо – Рад оказаться на подиуме. Это здорово финишировать в тройке. Надо признать, что мне немного повезло, так как Боттас сошел с дистанции. Я занимал четвертую позицию, когда у него возникли какие-то проблемы.

Слушая о битве между Льюисом и Феттелем, я немного завидую, что не был частью этого. Мы должны оставаться позитивными и сохранять мотивацию».

Теймур Максутов (Барселона)