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FORMULA 1

Драматическое начало Гран-при Барселоны. Феттель выходит в лидеры, Кими и Ферстаппен сходят с дистанции – ОБНОВЛЯЕТСЯ 14.05.2017 16:24

Стартовал Гран-при Барселоны. 

Старт получился самым что ни на есть захватывающим. Себастьян Феттель обошел Хэмилтона. Похоже британец медленнее стартовал и Феттель его обошел на прямой.

На самый драматический момент произошел с участием Кими Райкконена и Макса Ферстаппена. Кими на старте пытался обойти Боттаса, и в тот момент, когда ему это почти удалось, он столкнулся колесо в колесо с соотечественником, отчего его отбросило незначительно влево. Но это хватило, чтобы он задел машину Фестаппена, который в свою очередь пытался обойти пилота «Феррари».

Как следствие, пилоты «Феррари» и «Ред Булл» сошли с дистанции. Гран-при Барселоны для обоих пилотов заверешн. Ферстаппен между прочим прошлогодний победитель. Мальчик на трибуне растроен до слез.  

Неудачным получился старт и для Фернандо Алонсо, который вчера смог всех удивать и покзаать седьмое время. Однако на старте он в похожей ситуации столкнулся колесами с болидом Массы, из-за чего его автомобиль выехал на гравий. Это отбросило его на 4 позиции назад. Очень жаль. Учитывая сход Райкконена и Ферстаппена, Алонсо мог бы подняться, как минимум, на пятое место.

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Как сообщает 1news.az несколькими минутами ранее, гонщики проехали на автобусе по трассе, поделились с ведущей F1 настроением перед началом гонки, а также поприветствовали своих фанатов.

Льюис Хэмилтон уверенно заявил, что гонка обещает быть интересной, отметив, что «Мерседес» и «Феррари» приблизительно равны.

Себастьян Феттель же вновь вспомнил про вчерашнюю квалификацию, отметив, что он мог бы взять поул. При этом он выразил уверенность, что машина сегодня будет быстра.

Погода сегодня ясная, на момент начала гонки ожидается порядка 20 градусов тепла, светит солнце.

Между тем, Стоффель Вандорн из «Макларен» наказан штрафом с потерей десяти мест на старте за установку двух элементов пятой силовой установки. На деле он переместился с 19 на 20 позицию.

Теймур Максутов (Барселона)

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