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FORMULA 1

Как живет Формула 1 во время Гран-при вне гоночной трассы – ФОТО 14.05.2017 15:08

Формула 1 – это состязание, где победителем в итоге становится один гонщик.

Но, чтобы добиться этой победы, целая команда механиков, техников, простых работников должна показать себя единым механизмом. Основные события на Формуле, конечно же, происходят на трассе. Но есть и не видимая сторона. Это паддок и работа тех людей, которые не покладая рук трудятся до и после завершения заездов. Кто-то очищает шины и готовит их к следующему заезду, кто-то встречает пилотов и членов команды, чтобы их накормить, организовать встречу с фанатами и прессой. Это то, что не покажут с экранов телевизоров.

1news.az представляет фоторепортаж с паддока и питлейна.

ФОТО: Теймур Максутов (Барселона)

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