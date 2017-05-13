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FORMULA 1

Пресс-конференция пилотов Формулы 1 по итогам квалификации Гран-при Барселоны 13.05.2017 21:59

Пилоты Формулы 1, показавшие лучшие три времени по итогам квалификации Гран-при Барселоны ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции.

Льюис Хэмилтон: «Вначале казалось, что мы гораздо быстрее «Феррари», но во время третьей сессии свободных заездов стало понятно, что мы приблизительно равны. Эта была напряженная квалификация для нас. Мы внесли некоторые изменения, и машина вела себя великолепно. Поэтому я очень доволен. Я очень хорошо проехал первый круг третьей части квалификации, в дальнейшем было так себе.

Опять же хотел бы поблагодарить команду. Она проделала невероятную работу, чтобы сделать шаг вперед, и вести борьбу с «Феррари».

Себастьян Феттель: «Я должен сказать, что команда проделала феноменальную работу. У нас была проблема сегодня утром, и мне пришлось сменить двигатель. Обычно это работа часа на три. Не знаю, как им удалось это сделать. Мы были готовы к выходу на первую часть квалификации. Очень помогла и команда Кими, которая целиком была на моей стороне гаража. Они приложили огромное усилие, а что им большое спасибо.

Мы могли бы добиться идеального завершения, но если подумать, где мы были сегодня утром, это не так страшно. Условия были несколько сложными. Из-за ветра не знаешь, чего ожидать».

Вальттери Боттас: «Когда я говорил по радио «недостаточно хорошо», я имел ввиду себя. Команда проделала отличную работу. Большую часть выходных мы били быстрее «Феррари». День начался для меня со смены двигателя. Нам пришлось поставить старый. Это создало определенные проблемы. На каждом круге автомобиль чувствовал себя иначе. Эта была не самая лучшая квалификация, но мы рады той работе, которую проделали. Льюис был очень силен сегодня, как и всегда».

Теймур Максутов

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