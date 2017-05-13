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FORMULA 1

Хэмилтон побеждает в квалификации Гран-при Барселоны, Феттель второй - ФОТО 13.05.2017 17:20

В Барселоне завершилась квалификация Гран-при.

Как сообщает 1news.az, лучшее время показал фаворит сезона Льюис Хэмилтон – 1:19,149.

«Я горжусь тем, что мы смогли сделать. Мой последний круг был не очень, но я смог увидеть улыбки фанатов и все флаги», - сказал сраз же по завершению квалификации Льюис Хэмилтон.

Лишь на 0,051 от него отстал Себастьян Феттель. Но для немца все могло сложиться иначе. Не успела начаться квалификация, как Себастьяна Феттеля зазвали в боксы, однако изменив настройки, он продолжил борьбу, и даже показал первое время. Но затем все же пришлось заехать в боксы. На трассу под конец первой части Феттель вернулся.

После завершения квалификации Феттель был расстроен, отметив, что они были очень близки, но Хэмилтон очень хорошо сработал. При этом он поблагодарил команду за отличную работу.

Третий результат у Вальттери Боттаса – 1:19,373. Кими Райкконен финишировал четвертым – 1:19,439.

«Нам пришлось утром вернуться к старой силовой установке. Но я счастлив местом во втором ряду», - сказал Боттас.

Наступил мини-праздник и на улице «Макларена». Фернандо Алонсо пробился в финал квалификации, показав десятое время. Бокс команды был полон радости. Кто бы мог подумать еще пару лет назад, что 2-кратный чемпион мира будет счастлив попаданию в десятку. В финале Алонсо смог еще прибавить и показал седьмое время – 1:21:048.

«Седьмое место - это подарок для нас. Посмотрим, что будет завтра», - сказал по завершению квалификации счастливый Фернандо Алонсо.

Таким образом, Хэмилтон выиграл 3 поул в сезоне и 64-ый в карьере. Завтра в 16:00 по бакинскому времени стартует Гран-при.

Теймур Максутов (Барселона)

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