На Гран-при Барселоны завершилась заключительная третья сессия свободных заездов.

Как сообщает 1news.az, сессию полностью мог пропустить финский пилот «Мерседес» Вальттери Боттас. Механикам в срочном порядке пришлось менять силовую установку. Вчера в силовой установке автомобиля возникли проблемы с электрикой. Было принято решение установить новую силовую установку. Но с утра выяснилось, что она не работает, и команде вновь пришлось ее менять. На трассу он выехал под самый конец тренировки. Но смог на своем быстром круге показать четвертое время.

Лучшее время в заключительной сессии показал Кими Райкконен - 1:20,214. Этот результат оказался лучшим по итогам трех сессий свободных заездов. Второе время у Себастьяна Феттеля, который уступил финну лишь 0,242. Третий Льюс Хэмилтон 1:20,595.

Надо также отметить, что определенные проблемы возникли и у Феттеля, болит которого остановился на выезде из питлейна под конец сессии, и на трассу уже не вернулся.

Теймур Максутов