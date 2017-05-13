Вчера после второй сессии свободных заездов прошла пресс-конференция представителей команд.

Конечно же, наибольший интерес приковывают «Мерседес» и «Феррари». Как сообщает 1news.az, исполнительный директор Mercedes AMG F1 Тото Вольф отметил, что они остались довольны двумя сессиями свободных заездов в пятницу, и машина выглядела очень хорошо. «Но пятница – это слишком ранний срок, чтобы делать выводы. Днем в субботу, мы увидим, добились ли мы реального эффекта».

Тото Вольф также поделился своими ощущениями относительно победы Вальттери Боттаса, за которым он следил годами. «Я знаю Вальттери порядка 10 лет, и победа на Гран-при – это что-то особенное. И по мне – это в интересах команды. Я поддерживаю наших обоих пилотов.

В Сочи Вальттери начинал гонку с третьей позиции, которая является оптимальной для трека. Он вышел на первое место на первом повороте, а затем контролировал ситуацию. Он проделал отличную работу, если учесть, что его прессинговал 4-кратный чемпион мира.

Льюис же попал в трафик, и у машины возникли проблемы с охлаждением. Он и команда оказались в сложной ситуации. Болид ехал в потоке горячего воздуха и перегревался. Сделать что-то в такой ситуации было очень сложно».

Вместе с тем, Тото Вольф не стал комментировать слухи о том, что «Мерседес» может оказать «Хонда» техническую поддержку. При этом, он добавил, что не думает, что в «Макларен» планирует перейти на моторы «Мерседес». «Хонда» очень важна для Формулы 1, и я уверен, что они добьются желаемого. Я не хотел бы комментировать ничем неподкрепленные слухи».

Теймур Максутов