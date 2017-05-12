Гран-при Барселоны по традиции открывает европейскую часть Формулы 1.

Хотя первое европейское Гран-при и проходит в Сочи, но так уж принято считать. Здесь пилоты побывали совсем недавно, в феврале и марте, во время двух сессий тестовых заездов, но сейчас ситуация совсем иная. Команды и пилоты будут не тестировать свои болиды, а бороться за очки.

Разница между тестовыми заездами и самим Гран-при колоссальна. Заметна она буквально во всем. Приезжая в городок Монтмело, который располагается от Барселоны в километрах 30, начинаешь ощущать атмосферу гонок. Большая армия фанатов направляется к треку. Вокруг много лавок с сувенирами, экипировкой, а также прохладительных напитков, среди которых особое внимание к пиву. Подробнее об этом расскажу в своем итоговом материале, так как мне довелось побывать и на тестовых заездах. А пока о первом дне в Барселоне.

Погода достаточно жаркая, хотя утро четверга началось с дождя. Но вероятность, что Гран-при пройдет под дождем, практически, исключается. Напротив, ожидается жара, а значит на передний план выходит работа с шинами, каким будет износ, и сколько пит-стопов понадобится командам.

Программа Гран-при Формулы 1 состоит из четырех дней, первый из которых больше рассчитан для фанатов, которые имеют возможность вживую увидеть своих кумиров, сфотографироваться с ними, получить автограф. Именно в четверг они могут прогуляться по питлейну, сфотографироваться на стартовой и финишной прямой, почувствовать атмосферу трассы.

Конечно же, все фанаты ждут воскресенья, когда пройдет сам Гран-при, и определиться победитель. Но четверг – это тот день, когда можно ощутить драйв гонок, находясь на самой трассе.

Надо отметить, что фанатов у пилейна действительно было очень много. Наибольшей популярностью, конечно же, пользуется Фернандо Алонсо, а также пилоты лидеров – «Феррари», «Мерседес» и «Ред Булл». Кому удается сфотографироваться, кому взять автограф, а кто-то просто не может подобраться к своему кумиру.

Для меня четверг запомнился тем, что – это день людей, которые не представляют себя без Формулы 1, которые болеют гонками. Это не просто люди, которые любят масштабные мероприятия. Это те, для кого рев моторов – это адреналин, а Формула 1 - праздник.

Теймур Максутов