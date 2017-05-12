В Барселоне на пятом Гран-при Формулы 1 завершилась первая сессия свободных заездов.

Как сообщает 1news.az, прогнозируемо лучшее время показали пилоты «Мерседес» и «Феррари». Правда, пилоты немецкой команды смогли опередить Скудерию почти на секунду.

Льюис Хэмилтон показал время 1:21,521, и оказался лучшим, опередив своего напарника Вальттери Боттаса всего лишь на 0,029 секунды. Третий результат у Кими Райкконена – 1:22,456. За ним расположился лидер сезона Себастьян Феттель – 1:22,600.

К сожалению, снова возникли проблемы у Фернандо Алонсо, который не смог проехать и одного круга. Испанец не смог стартовать на Гран-при Сочи, теперь и на первой сессии свободных заездов в Барселоне сошел на первом круге.

В 16:00 по бакинскому времени начнется вторая сессия.

Теймур Максутов (Барселона)