Завтра в Барселоне стартуют свободные заезды.

Как сообщает 1news.az, сегодня пилоты в преддверии Гран-при высказали свое мнение, и рассказали много интересного.

Фернандо Алонсо уже несколько сезонов не претендует на высокие места, но продолжает оставаться в центре внимания. Сегодня на пресс-конференции Фернандо Алонсо намекнул, что по окончанию сезона, когда у него завершится контракт с «Макларен», он может покинуть команду. Испанец заявил, что хочет выступать за команду, которая будет бороться за титулы.

А лидер сезона Себастьян Феттель, комментируя слухи о своем будущем, не стал говорить ничего конкретного. У пилота истекает контракт с «Феррари» в конце сезона, но он отметил, что сейчас сосредоточен на своем выступлении.

Не стал он комментировать и слухи о возможном переходе Фернандо Алонсо в «Феррари» в новом сезоне, отметив, что он контракты не подписывает, но готов к любому напарнику.

В остальном немец был на пресс-конференции достаточно осторожен, отметив, что гонка в Испании покажет расстановку сил в командах. Именно в Барселону команды привозят обновления.

Отдал должное Феттель и соперникам. «Мерседес» лидирует уже несколько лет, нам сложно переломить ситуацию, но мы сделаем все, что сможем».

Его главный соперник Льюис Хэмилтон же больше говорил о своем напарнике Вальттери Боттасе. «В Сочи он доказал, что все ошибались на его счет. Он серьезный соперник и заслуживает похвалы. Я обрадовался его победе в Сочи. Что касается меня, то что-то пошло не так. В Барселоне должно быть лучше».

В свою очередь победитель прошлогоднего Гран-при Барселоны Макс Ферстаппен, отметил, что в этом году он рассчитывает на большее. «Я одержал здесь первую победу, но хочу большего. Я полностью сосредоточен на борьбе в этом году. Сейчас я гораздо комфортнее чувствую себя в машине, чем год назад, лучше ее понимаю».

Теймур Максутов (Барселона)