В конце текущей недели пройдет Гран-при Барселоны – пятая гонка сезона Формулы 1.

Как сообщает 1news.az в противостоянии «Феррари» - «Мерседес» пока 2:2, в то время как между двумя фаворитами сезона Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном после Гран-при Сочи возникла разница в 13 очков в пользу немца.

Гран-при Барселоны откроет европейскую часть чемпионата. Гонки на трассе Каталунья проводится с 1991 года. И учитывая, что оба предсезонных тестовых заезда прошли именно в Барселоне, гонщики должны быть лучше подготовлены к трассе. 8 дней испытаний не должны пройти даром. С другой стороны, условия сейчас совсем иные. Связано это с температурой, которая будет гораздо выше.

Соответственно, износ шин будет более высоким. Поэтому Pirelli впервые в этом сезоне привезет самые жесткие составы резины – Hard, Medium и Soft. В Испании все получат по два комплекта Hard, по четыре комплекта Medium и по семь комплектов Soft. Наиболее вероятная стратегия – два пит-стопа.

Кроме того, каждая новая гонка в начале сезона, это возможность для команд показать прогресс, который им удалось добиться за короткое время. Команды, как правило, привозят доработанные машины. В свете главного соперничества сезона между «Феррари» и «Мерседес», в первую очередь, внимание привлекают именно эти две команды. Несмотря на то, что у обеих команд по две победы после четырех этапов, многие эксперты отмечают, что итальянская команда выглядит предпочтительнее. И связано, это в большей степени с работой с шинами.

Об этом понимают и в «Мерседес», хотя в прошлом году работа с шинами была одной из слабых сторон «Феррари». С другой стороны, «Феррари» смогли устранить все свои недостатки прошлых лет. И работу над ошибками они начали еще по ходу прошлого сезона.

«Мерседес» же пока, напротив, не может найти оптимального баланса в работе с шинами. Не исполнительный директор «Мерседеса» Ники Лауда также подтверждает, что пока «Феррари» лучше, и «Мерседес» может понадобиться еще несколько гонок, чтобы устранить все недочеты.

Тем не менее, в преддверии Гран-при Барселоны, эксперты снова задаются вопросом, сможет ли «Мерседес» переломить ход событий?

Предпосылки для этого есть. В Барселону «Мерседес» должен привести обновленную версию своего гоночного автомобиля. Болид должен стать на 6 кг легче за счет коробки передач. В целом, обе команды будут проводить активную работу по модернизации. Выиграет тот, кто изначально выбрал более удачную концепцию. Так или иначе, новый технический регламент уже дает свои результаты, и мы видим бескомпромиссную борьбу двух команд, в которой расстановка сил еще может меняться много раз.

В прошлом году в Барселоне победу сенсационно отпраздновал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Не сказать, что в прошлом году, голландец числился среди фаворитов, но в этом году вклиниться в борьбу пилотов «Феррари» и «Мерседес» будет очень сложно.

По два раза среди действующих пилотов в Испании побеждали Кими Райконнен и Фернандо Алонсо. У Хэмилтона и Феттеля по одной победе в 2014 и 2011 году соответственно. У Алонсо семь подиумов в Барселоне, по 5 у Райконнена и Хэмилтона.

12 побед в Барселоне у «Феррари», 8 у «Макларена», 7 у «Уильямс», у «Мерседеса» лишь две.

Между тем, в самой Барселоне более чем довольны проведением Формулы 1 в городе. Действующий контракт на проведение этапа Формулы 1 в Барселоне заканчивается гонкой 2019 года. Но руководитель автодрома в Барселоне Висенте Агилера нацелены на то, чтобы продлить контракт на проведение Гран При Испании ещё по крайней мере на десять лет

Теймур Максутов