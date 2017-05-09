Мы привыкли смотреть Формулу 1 с точки зрения телезрителей.

Постоянно меняющиеся картинки, обгоны на поворотах, аварии… Но есть другая сторона медали, которую никто не увидят на голубых экранах.

Речь идет о маршалах Формулы 1, людей, жертвующих своей безопасностью ради любимого вида спорта.

Есть такое выражение - «гонка начинается с маршалов». И действительно, узнавая все больше о работе этих отважных людей, понимаешь, что гонка не только начинается, но и продолжается и заканчивается с ними.

Так кто же эти герои? И что такого они делают?

Есть 7 видов маршалов, у которых свои обязанности, и невозможно сказать, что кто-то из них важнее другого.

Инспектирующие маршалы проверяют болиды перед заездами на предмет соблюдения правил безопасности и готовности, а также осматривают все машины, вовлеченные в какой-либо инцидент.

Маршалы-обозреватели – наблюдают за всем происходящим на трассе и сообщают об этом в центр по контролю за гонкой.

Маршалы пит-лейна – отвечают за расположение гаражей и соблюдение норм безопасности на пит лейне.

Маршалы стартовой решетки – отвечают за размещение машин на старте.

Маршалы по эвакуации – отвечают за эвакуацию и транспортировку поврежденных после аварии машин в паддок.

Трековые маршалы – спасают водителей, очищают трассу от обломков и мусора, помогают противопожарным и спасательным службам, а также помогают эвакуационной службе и команде по очистке трассы. Их работа, можно сказать, самая опасная среди всех маршалов.

Флаговые маршалы – Самые внимательные и ловкие маршалы, которые предупреждают водителей о какой-либо ситуации на трассе или опасности впереди.

К счастью, за день до квалификации мне удалось поговорить с нашими маршалами, которые приехали в Сочи… за свой счет. Ими двигала не скука, и даже не тяга к путешествиям… Они любят Формулу 1, обожают гонки, могут рассказать вам о каждой детали болида и не заметить, как прошел целый час.

10 человек, у которых есть работа и семья, бросили все и приехали на берег Черного моря, чтобы встать в 6 утра, надеть комбинезон в жару и услышать рев моторов, став частью механизма Формулы 1.

«У нас очень сплоченная команда, - начинает разговор неофициальный пресс-секретарь азербайджанской делегации Саир. – Кто раньше всех встает, тот и будит остальных любыми методами. Несмотря на то, что мы спим всего лишь пару часов в сутки, стоим под солнцем несколько часов и не имеем права терять бдительность, мы счастливы, и понимаем, что являемся частью семьи Формулы 1.

От малейшей нашей ошибки гонщик может лишиться победы. Но это самое безобидное, что может с ним случиться. Если мы не среагируем на аварию, то болид может сгореть вместе с пилотом. А если опоздать на пару секунд и задержаться на трассе, тебя может сбить машина, летящая со скоростью 300 км/час».

«Я смотрю Формулу 1 с 2007 года, - продолжает разговор маршал пит-лейна Наргиз. – В прошлом году я увидела объявление о наборе маршалов на бакинский Гран-при, но не подала из-за возраста. На момент Гран-при мне было всего 20 лет, а набирали там с 21. Поэтому я хотела стать хотя бы волонтером, чтобы быть ближе к гонке. Но я показала хорошие результаты во время собеседования, и мне предложили участвовать в Гран-при в качестве маршала. Это был бесценный опыт для меня».

«Я являюсь фанатом Формулы 1 с 1999-го года, - говорит сотрудник нефтяной компании Руфат. И прекрасно знал, что такое маршалство, и кто они такие. Никогда бы не подумал, что когда-то смогу увидеть гонку своими глазами. В прошлом году увидел объявление Baku City Circuit и сразу подал заявку на участие. Смело могу сказать, что моя мечта осуществилась».

В этот момент ребята предлагают мне: «А не хотите побывать маршалом на 1 день»? Естественно, это предложение, от которого я не смог отказаться. Ведь это то же самое, как если бы меня спросили: «Не хотите ли вы стать на 1 день футболистом «Манчестер Юнайтед». Но, передо мной поставили условие - Надо встать в 6 утра и приехать на базу маршалов. После договоренностей с некоторыми инстанциями, мне выдают форму, кепку и дают четкие инструкции.

На утро, переодевшись в оранжевый комбинезон, отправляюсь к маршалам через весь Сочи. Эта сцена мне напомнила какую-то игру из серии «Call of Duty», где я, корреспондент, попадаю на базу других людей в одинаковой форме и стараюсь остаться незамеченным.

Уже через пару минут после прибытия я нашел второй флаговый пост, где мне предстояло провести день и узнать что-то новое. Несмотря на 25-градусную жару, комбинезон и толстая обувь не казались таким уж тяжелым бременем… Ведь меня ожидало приключение, которое я никогда не забуду.

После недолгих поисков и прогулок вокруг трассы, я нашел-таки свой пост, где мне было приказано нести службу во имя «короля автоспорта».

На посту, помимо меня, был еще один член азербайджанской делегации – Алия. «Интернациональный пост», в составе которого были люди разных национальностей, стал одним из лучших во время тренировочных заездов. Всем этим «оркестром» управлял Никита, который, как он сам утверждает, является фанатом Формулы 1 чуть ли не с рождения. Поговорив 10 минут с ним, я убедился в этом и поверил каждому ему слову. За час до начала второго дня приезжает инспекция трассы, которой ты должен махать, подтверждая, что все в порядке.

Прямо перед началом заездов, я увидел ту самую «Safety Car». Признаться честно, никогда бы не подумал, что эта машина гоняет со скоростью 180-200 км/ч, будто за рулем Сами Насри из фильма «Такси»…

Тем не менее, увидеть это своими глазами стоит потерянных килограммов в тяжелом комбинезоне.

Кстати, флаговые маршалы – самые заметные маршалы во время гонки. Ведь любой человек, смотревший Формулу 1 хоть раз в жизни, обращал внимание на флаги во время происшествий, а главное, во время финиша.

Перед стартом Никита собрал свою команду и еще раз ознакомил нас с инструкциями. Кстати, «прозевать момент флага» может обернуться катастрофой для пилотов. Желтый флаг – означает, что на трассе есть опасность, зеленый – она устранена. Опоздал или показал не тот флаг – гонщик может не только лишиться победы, но всей гонки.

Побывав с нашими героями несколько часов, я отправился знакомиться с другими маршалами.

Эти ребята приехали из Москвы. Все они состоявшиеся люди, но ради Формулы 1 берут отпуск и отправляются сюда, чтобы участвовать в самом главном спортивным событии в своей жизни.

Вагиф - один из самых, как он сам говорит, больших поклонников автоспорта в Азербайджане, работает на Формуле 1 в технической инспекции. Сам он не очень-то и разговорчив, но когда речь заходит о Формуле 1… Откровенно говоря, я так и не понял, что это за болт, который так сильно мешает крылу болида, а тот, в свою очередь, тормозит машину, и машина приходит в негодное состояние. Но Вагиф об этом говорил долго и увлеченно, забыв, что у него есть собеседник.

Несмотря на разные характеры, команда выглядит как сборная Германии в финале 2014-го года. Каждый знает свою работу и делает ее так же хорошо. Управляет же этим прототип Йоахима Лева в составе азербайджанской делегации – Владислав Воропаев, или же Влад, как он сам просит себя называть.

Влад является самым опытным из нашей команды. Это его 9-я гонка в качестве работника. До этого он посещал гонки как зритель. У Влада в Сочи была другая работа, он был сотрудником Race Control, который можно назвать «мозгом» гонки. Именно оттуда управляется вся гонка, в том числе и маршалы. «Дирижеры» гонки находятся под постоянным давлением, ведь их неправильная команда может спровоцировать цепочку ошибок, и гонка может пойти «коту под хвост».

С одной стороны, все это смотрится очень легко и просто. Но, чтобы понять сложность маршалства, надо им быть хотя бы на пару часов. Я рад, что мне довелось побывать в образе, не сделав при этом даже 5% того, что делают они.

Даже несмотря на это, мне хотелось снять кепку перед их трудом. Ведь они приехали сюда не ради денег или славы, а ради гонки, без которой они не могут жить…

Мурад Ахундов