После завершения Гран-при Сочи состоялась пресс-конференция с участием Валлтери Боттаса, Себастьяна Феттеля и Кими Раикконена.

«Это просто великолепно, - передает корреспондент 1news.az из Сочи слова Боттаса. – Моя первая победа пришла только через 80 гонок, но этого стоило ожидать. В первую очередь, это заслуга моей команды («Мерседес». – ред), в которую я перешел зимой. Этот успех была бы невозможен без них. У меня не хватает слов, чтобы описать победу.

Сегодняшняя борьба с «Феррари» была жестокой, но мы смогли победить в итоге. Наша цель – завершить все гонки на первом и втором местах. У меня сегодня был очень хороший старт, чему я безумно рад!

Я принял победу без эмоций, так как не сразу поверил в это. Но, когда прозвучал гимн Финляндии, я испытал невероятные чувства. Надеюсь, что эта победа - первая из последующих. Гран-при Сочи – моя лучшая гонка в карьере.

Я понервничал, когда Феттель начал сокращать отрыв по секундам. Последние 10 или 15 кругов я попросил у пит-лейна молчание по радиосвязи, чтобы сосредоточиться на гонке.

Я никогда не сомневался в своих способностях, поэтому был уверен в себе. Я надеюсь, что с Гран-при России начнется моя победная серия. В каждой гонке я пытаюсь сделать все самое лучшее на каждом кругу, на каждом повороте… Я думаю, смог всем доказать, что я умею выигрывать».

Основной претендент на победу Себастья Феттель поздравил Валлтери Боттаса с победой: «Я пытался сделать все, чтобы догнать Боттаса, возможно, я думал, что будет возможность. Я был уверен, что Фелипе Масса уступит мне на третьем повороте, но ошибся. В итоге потерял больше времени, чем ожидал. Но это уже не имеет значения. Поздравляю Валлтери с победой. Это его день. Мы же с Кими Раикконеном проиграли гонку на старте, и нам немного стыдно из-за этого…

Он (Боттас. – ред) был импульсивным в начале гонки, но потом сбавил обороты. Несмотря на это, Боттас защищался великолепно. Он сделал прекрасный отрезок, не допустив ни единой ошибки, и выиграл гонку. Боттас – человек Гран-при России.

Считаю, что мой старт был не таким уж и плохим. Я смотрел в зеркало и видел Кими с Боттасом. Тогда я подумал: «Хорошо, Боттас будет ближе». Но именно в тот момент он показал сумасшедший темп и вырвался вперед. Если смотреть на предыдущие дни, можно увидеть, что Валлтери проделал отличную работу и заслужил первое место.

У нас есть две недели до Гран-при Барселоны, поэтому будем учиться на ошибках. Об общем зачете еще думать рано, и мое преимущество в 13 очков не решает ничего. Впереди нас ждет много гонок».

Завершивший гонку на третьем месте Кими Раикконен также поделился мнением о прошедшем Гран-при:

«Начало было немножко грубым для меня. Мы проиграли на старте, и после этого ничего, практически, не изменилось. Будем стараться усовершенствоваться и работать над мелкими ошибками, которые стоили нам сегодня первого места.

Мой старт был хуже Себастьяна… В какой-то момент я даже подумал, что потеряю еще больше мест, но, в итоге смог собраться и не дал Хэмилтону себя обогнать. Валлтери же был очень быстр в начале. Гонка не интересна, если на старте ничего не происходит. Хочу поздравить Боттаса с первой победой. Люди думают, что между нами и пилотами «Мерседеса» есть некая вражда. На самом же деле, мы очень рады победе Боттаса и желаем ему успехов в дальнейшем.

Будем ждать Барселоны. В конце концов, это будет первая настоящая европейская гонка. Поживем – увидим».

Мурад Ахундов (Сочи)