В Сочи завершился Гран-при России, который стал историческим для Валлтери Боттаса.

Финский пилот впервые в своей карьере завершил гонку на первом месте, а у испанского гонщика «Макларена» Фернандо Алонсо до старта сломалась машина, из-за чего он был вынужден покинуть Гран-при до его начала.

1news.az собрал для всех лучшие фотографии последнего дня Гран-при России.

Кульминация гонки: в первом же серьезном повороте Валлтери Боттас хитрым приемом обгоняет Феттеля и Раикконена. Именно это позволило финскому пилоту выиграть свой первый Гран-при.

Джольон Пальмер врезался в Романа Грожана, после чего он отлетел на пару метров и врезался в ограждения. Оба пилота завершили гонку прямо на старте.

Пилоты слушают национальный гимн перед стартом гонки

Боттас, Феттель и Масса на параде перед стартом

На этой фотографии Льюс Хэмилтон надеется еще на победу. По итогам гонку бывший чемпион мира остался вне пьедестала

Президент Российской Федерации Владимир Путин на Гран-при Сочи

Фернандо Алонсо покидает трассу до начала гонки

Валлтери Боттас поздравляет самого себя

Несмотря на неудачную квалификацию, «Мерседес» завершил Гран-при с победой

Феттель, Боттас, Раикконен и инженер «Мерседеса» Тони Росс на подиуме

Себастьян Феттель поздравляет Валлтери Боттаса с первой победой

Болид Феттеля на фоне снежных гор

Сочинский «Автодром»

Мурад Ахундов

Фото: f1.com