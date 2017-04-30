Сегодня в Сочи завершилась 4-я гонка сезона 2017-го года по Формуле 1 - Гран-при России.

Как передает корреспондент 1news.az, финский пилот «Мерседеса» Валлтери Боттас одержал уверенную победу, лидируя с первого круга.

На втором месте расположился немец Себастьян Феттель из «Феррари». Его товарищ по команде Кими Раикконен стал третьим.

Бывший чемпион мира, британский гонщик Льюс Хэмилтон финишировал четвертым. Пятерку же лучших пилотов по итогам гонки замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булла».

После этого результата Себастьян Феттель, лидирующий в зачете Формулы 1, записал в свой актив до 86 очков и увеличил отрыв от Льюиса Хэмилтона до 13 очков.

Победитель Гран-при России Валлтери Боттас с 63 очками идет на третьем месте в общем зачете.

Полная таблица выглядит следующим образом:

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 86

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 73

3. Валттери Боттас («Мерседес») — 63

4. Кими Раикконен («Феррари») — 49

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 35

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») — 22

7. Серхио Перес («Форс Индия») — 22

8. Фелипе Масса («Уильямс») — 18

9. Карлос Сайнс («Торо Россо») — 11

10. Эстебан Окон («Форс Индия») — 9

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6

12. Ромен Грожан («Хаас») — 4

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 4

14. Даниил Квят («Торо Россо») — 2

Мурад Ахундов (Сочи)