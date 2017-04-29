Гран-при Сочи: «Феррари» вновь быстрее всех - ФОТО

Сегодня в Сочи завершился последний, третий тренировочный заезд перед квалификационным этапом Гран-при Сочи.

Как сообщает 1news.az, как во вчерашних двух заездах, машины «Феррари» вновь показали лучший результат во второй день тренировок.

Немецкий пилот Себастьян Феттель проехал лучший круг за 1:34.001, его товарищ по команде Кими Раикконен отстал от него всего на 0.337 секунды.

Пилоты «Мерседес» Льюс Хэмилтон и Валлтери Боттас заняли третье и четвертое места соответственно.

Стоит отметить, что сегодня в 16:00 состоится квалификационный этап Гра-при Сочи.

Мурад Ахундов (Сочи)