Сегодня стартует очередной этап чемпионата мира по Формуле 1 – Гран-при Сочи.

Правда, назвав его сочинским, мы допускаем небольшую географическую ошибку, так как автодром находится в Адлере. Но, в период глобализации, подобные вещи происходят.

В отличие от Москвы с его +4, «Жемчужина Черного моря» не страдает от плохой погоды. Днем здесь была такая жара... хоть шашлык можно жарить!

В самом городе чувствуется предгоночная суета: отели в Сочи и Адлере уже давно забиты гостями не только из Европы, но и отдаленных регионов России. Даже в Красной Поляне, где я остановился, гости приближают рев моторов.

Поселок Красная Поляна, известный горнолыжным курортом «Роза Хутор», в 2014-м году стал «сердцем Олимпиады». Именно здесь проводились соревнования по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду во время Зимней Олимпиады-2014.

Сама Олимпиада давно закончилась, но горнолыжный спорт никто не отменял. Чтобы попробовать себя в экстремальных видах спорта, нужно подняться на гору с помощью канатной дороги.

Крупнейший горнолыжный курорт России чем-то напоминает французский Бордо - уютно и красиво.

Объекты в «Розе Хуторе» расположены напротив друг друга. Посредине течет река Мзымта, которая сильно мешает спать с открытыми окнами по ночам.

Здесь были эстонцы…

Когда я увидел расположение моего отеля на карте, сильно удивился названию поселка Эсто-садок. Я ни в коем случае не смею утверждать, что владею русским языком на уровне филолога Академии наук, но слова «Эсто» и «Садок» вряд ли что-то скажут чужестранцу при слияние в единое. На самом же деле, это очень красивая история…

В 1861 году, после отмены в России крепостного права, жизнь в Эстонии была не из легких. Здесь действовал жесткий закон – после смерти родителей все имущество, включая дом и землю, переходило старшему сыну. Остальные дети вынуждены были зарабатывать на жизнь тяжелым наемным трудом. Поэтому в 1871 году 73 эстонские семьи, собрав нехитрое имущество, решили искать лучшей доли за пределами своей маленькой родины. Долго скитались эстонцы по свету.

В это время эстонцы и услышали о Красной Поляне. Позже один из первых эстонских переселенцев Ян Нахкур написал: «Дошла до нас слава о Красной Поляне. Послали мы туда трех ходоков, им места понравились. Какие огромные старые сады, фрукты сами в рот падали! Много обширных лугов, и лесу, и зверя….».

Перешли через горы. Первую зиму провели в балаганах, ставили их на большой поляне, у старого дуба. Место выбрали не случайно – это дерево издавна считается национальным символом Эстонии. Одним их первых эстонских переселенцев был Адул Рооза. Весной эстонцы стали строить дома, сажать картофель, разводить свиней. Работали много и упорно. Собирали грушу – делали сухофрукты. На расположенной неподалеку Царской ферме закупили коров швейцарской породы, пастись их гоняли высоко в горы – на Энгельмановы поляны. Устроили молочную ферму и маслобойню. Разводили пчел, собирали ароматный горный мед. На Сочинской опытной станции брали саженцы деревьев, разбивали сады. Благодаря упорному труду с каждого садового гектара эстонцы получали до 2000 рублей чистым золотом. Словом, жили богато! А село решили назвать Эсто-садок, что значит Эстонский сад.

Но как бы далеко не ушли эстонцы, они никогда они не забывали о своих родовых корнях. Помнили обычаи Прибалтики. В крови у каждого была тяга к образованию и любовь к музыке. И уже через несколько лет в Эсто-Садке, на поляне у старого дуба была построена первая школа, затем здесь появился и клуб. Концерты в нем устраивал созданный в селе эстонский струнно-духовой оркестр, ставший известным на всем Черноморском побережье Кавказа.

Признаться честно, эстонский след остался в архитектуре - красиво и не пафосно.

Удивительное место! За красивым зданием, построенным в венецианском стиле, течет маленький водопад!

Несмотря на то, что «Роза Хутор» является горнолыжным курортом, тут есть пляж. Посреди гор. Серьезно.

Чуть не забыл про мосты! Тут, как говорится, комментарии излишни.

В лифте отеля встречаю двух любителей Формулы 1, которые так и не разрешили их сфотографировать для репортажа. Но 40-летний Алексей с уверенностью сказал, что у «Торо Россо» очень слабая машина: «Вот чуть сильнее бы была их машина, то Квят давно праздновал бы чемпионство». А вот его 8-летний сын, услышав слова своего отца, сильно возмутился: «Квят? Нет-нет! «Феррари!».

Уже сегодня внимание любителей автогонок будет приковано к голубым экранам, и к концу недели мы узнаем имя победителя Гран-при России. Смело можно сказать, что Сочи готов к Формуле 1!

Ну, а вы? Ведь до бакинского этапа осталось совсем немного…

Мурад Ахундов (Сочи)