Сегодня в Сочи официально стартовал российский этап Формулы 1.

Впервые гонки пройдут по новому регламенту, позволяющий пилотам развивать более высокую скорость, но, при этом, повышающий безопасность самих гонщиков.

Как сообщает 1news.az, пятница стартовала для любителей автогонок в 11:00 утра по местному времени и ознаменовалась уверенной победой Кими Раикконена из «Феррари», который показал достаточно хороший результат – финский гонщик проехал круг за 1.36,074.

Вторым стал другой финский пилот Валлтери Боттас, который представляет «Мерседес». Английский пилот и товарищ Боттаса по «Мерседес» Льюс Хэмилтон отстал от лидера на 0,607 секунд и замкнул тройку лидеров.

Стоит также отметить, что в ходе тренировки у пилот «Макларена» Стоффеля Вандорна возникли проблемы с силовой установкой. Так как времени на замену отдельных элементов между сессиями нет, пришлось заменить установку целиком. Из-за нарушения лимита на использование количества турбин, Вандорн получит штраф в 15 мест.

Второй тренировочный заезд также остался за «Феррари» - Себастьян Феттель, который впервые в истории Формулы 1 сел за руль без обуви, показал наилучший результат - 1.34,120. Райконнен отстал всего лишь на 0,263 и стал вторым. Боттас с резлуьтатом 1.34,383 вновь остался на третьем месте.

Английский пилот «Мередеса» Льюс Хэмилтон уступил всем своим основным соперникам и показал четвертый результат. Эксперты утверждают, что у «Мерседеса» проблемы с темпом.

Интересно, что старый владелец Формулы 1 Берни Эклстоун находится в Сочи, как и новый глава «королевских гонок» Чейз Кэри.

Последний третий тренировочный заезд состоится завтра в 13:00 по бакинскому времени. Квалификация же запланирована на 16:00.

Мурад Ахундов (Сочи)