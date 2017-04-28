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FORMULA 1

Как мир автоспорта поддержал 17-летнего Билли Монгера, потерявшего в аварии обе ноги – ФОТО 28.04.2017 17:00

Две недели спортивную общественность потрясло ужасное известие с трассы в Донингтоне.

17-летний пилот британской Формулы-4 Билли Монгер потерял обе ноги в результате страшной аварии. Об этом инциденте, который произошёл на шестом круге гонки, где Монгер на высокой скорости врезался в болид финского гонщика Патрика Пасмы, резко потерявшего скорость, 1News.az писал в одном из своих прошлых материалов.

Ужасающая трагедия Монгера заставила содрогнуться мир автоспорта, который сплотился для того, чтобы поддержать Билли.

Как известно, семья Билли, а также Стивен Хантер - руководитель команды JHR, за которую выступал мальчик, создали в интернете фонд по сбору денег на реабилитацию юного гонщика.

Изначально предполагалось собрать около 260 тысяч £, но сейчас сумма уже составляет более 700 тысяч фунтов стерлингов.

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одним из первых опубликовал в своем Твиттере новость о Билли и Фонде пожертвований для него.

Бывший гонщик McLaren Дженсон Баттон стал участником сбора средств – он положил на счет Билли 15 тысяч., а также опубликовал в своем Инстаграме призыв присоединиться к акции.

Примеру британцев последовали и другие пилоты Ф1:  Фернандо Алонсо, Фелипе Масса, Паскаль Верляйн и Маркус Эрикссон, а также пилоты IndyCar Конор Дэли, Грэм Рэйхол и Александер Росси.

Помимо этого McLaren на переднем антикрыле своего болида MCL32 нарисовали хэштег #BillyWhizz, который расшифровывается, как «Молодчина, Билли». Отметим, что Билли Уизз – это, ставшее нарицательным, имя популярного персонажа британских комиксов, который делал всё с невероятной скоростью и энергией.

На тренировочных заездах Гран-при Сочи, стартовавшего сегодня, команды и гонщики также нанесли на свои машины и шлемы хэштег #BillyWhizz в знак поддержки Монгеру.


 


 


 


 

Пару дней назад Билли на своей странице в Фейсбуке поблагодарил за поддержку и добрые пожелания всех тех, кто переживает за него с момента аварии:

«Огромное всем спасибо! Ваши добрые слова поддержали меня и мою семью, помогли нам пройти через всё, с чем пришлось столкнуться на прошлой неделе. Любовь и щедрость гоночной семьи, болельщиков, всех, кто поддержал меня – это действительно вдохновляет.

Маршалы, медицинский персонал трассы и сотрудники госпиталя – если бы не вы, меня бы не было в живых! Я всегда буду благодарен вам за спасение моей жизни!

Единственным истинным героем этого трагического инцидента стала моя сестра Бонни, которая дает мне силы бороться! Я буду это ценить до конца жизни», - написал Билли.

Фарида Расулова

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С прошлого в Азербайджане стало проводится Гран-при Формулы 1. Автогонки для Азербайджана – не традиционный вид спорта, отчего своих пилотов Ф1 в стране, конечно же, нет.
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Билли Монгер - гонщик британской Формулы-4 - потерял обе ноги в результате страшной аварии, произошедшей в Донингтоне в воскресенье.
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