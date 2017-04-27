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FORMULA 1

Гюльгусейн Абдуллаев: «Формула 1 – это конечная цель, к которой стремиться каждый гонщик моего возраста» 27.04.2017 15:22

С прошлого в Азербайджане стало проводится Гран-при Формулы 1. Автогонки для Азербайджана – не традиционный вид спорта, отчего своих пилотов Ф1 в стране, конечно же, нет.

Но, каждый, кто интересуется автогонками в нашей стране, наверняка, слышал о Гюльгусейн Абдуллаеве, который является послом Гран-при Азербайджана.

Молодому гонщину 20 лет, и в этом году он будет выступать в гонках SMP F4 NEZ Championship. После соревнований по картингу, это первый шаг пилотов на автомобилях Формулы. Гонщики могут выступать на гонках, начиная с 15 лет. Гонки состоят из восьми этапов, и гонщики выступают на болидах одинаковой комплектации, предоставленных финской командой Koiranen GP. Соответственно все пилоты перед началом соревнования находятся в одинаковых условиях, и на передний план выходят умения самого спортсмена. 1news.az поговорил с Гюльгусейном Абдуллаевым, который рассказал о своем увлечении гонками, выступлении в этом сезоне, а мечте когда-нибудь выступить в Баку на Гран-при Азербайджана.

- Я уже восемь лет активно занимаюсь и интересуюсь автоспортом, и представляю Азербайджан на различных соревнованиях, - начал разговор Гюльгусейн Абдуллаев, - В этом году буду выступать на гонках SMP F4 NEZ Championship. Это достаточно актуальные соревнования в Европе, на которых выступает много сильных гонщиков. Учитывая тот факт, что все пилоты находятся в одинаковых условиях, это делает гонки очень интересными, и конкуренция порой бывает запредельной.

Нам пока не объявили сроки начала нового сезона. В отличие от прошлого сезона, автомобили сильно изменились. Но я ожидаю очень сильного и напряженного сезона. Сейчас у меня больше опыта. Прибавил я и в управлении автомобилем. В прошлом году был мой первый сезон, и в соперничестве с опытными пилотами, которые уже гоняются по 3-4 года, было сложно. Сейчас же все будет по-другому.

- Как вы готовитесь к новому сезону?

- Я только недавно вернулся из Эстонии, где проходили тестовые заезды. Команда сообщает нам о том, где проходят тестовые заезды, где мы и готовимся к сезону. Но физическую подготовку прохожу в Баку, в тренажерных залах.

- Гонки это в первую очередь риск. Насколько волнительно для вас проходят гонки?

- Да, гонки – это опасно, рискованно и страшно. Это спорт, который сильно связан с техникой, и в автомобилях порой возникают неполадки, и могут произойти непредвиденные события. Да, это риск, но это нас не останавливает, и мы стараемся прогрессировать.

- Какие цели ставите перед собой на будущее?

- Надо прогрессировать, шаг за шагом идти к своей цели. Переход из Формулы 4 в Формулу 2, стал бы большим шагом, так как разница в скорости болидом очень большая. Некоторые пилоты к этому привыкают, некоторые не могут. Но в любом случае, надо идти к этому постепенно.

Что касается меня, то пока я не думал о следующем шаге. Будем смотреть на результаты этого сезона, и в зависимости от них, принимать решения.

- Есть уверенность в своих силах, что можно достигнуть большего, и стать первым азербайджанским пилотом Формулы 1?

- Я верю в себя. В гонках по-другому нельзя. Пилот должен верить в себя. В любом случае, когда человек становится пилотом Формулы, он верит в себя и мечтает о большем. Надеюсь, что в один день, вы увидите меня на улицах Баку во время Гран-при Азербайджана. Конечно, я ставлю перед собой такую цель, но через какое время это произойдет, мне сказать сложно. В этом виде спорта бывает очень много сюрпризов, которые могут вас приблизить к цели, или отдалить.

- Что значит для вас Формула 1

Формулы 1 – это конечная цель, к которой стремиться каждый гонщик моего возраста. Поэтому это большая радость, что теперь Гран-при Формулы 1 проходит в Баку. Раньше мы могли об этом точно мечтать. Поэтому я очень рад.

Теймур Максутов

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