Королевство Бахрейн – островное государство Персидского залива, которое вот уже 13 лет принимает у себя Гран-при Формулы 1.

Для автодрома «Сахир» заезд 2017 года, на котором мне довелось побывать, стал 14-ым по счёту.

Как и полагается стране тропического климата, Бахрейн встретил нас жарой, пальмами и горячим песчаным ветром. Раскалённый воздух и палящее солнце изнуряют за считанные минуты, и спасение можно было найти только в кондиционированных помещениях паддока – лаунджах для гостей или медиа-центре. Но это повезло журналистам и гостям Формулы-1, а вот гонщикам и членам команд приходилось практически весь день находиться и работать под палящим солнцем.

Бывалые утверждали, что в этом году в Бахрейне намного жарче, чем в предыдущие 2 сезона, а такая жара всегда влияет на шины, так как температура асфальта порой достигала отметки в 40 градусов. В первый день тренировочных заездов она и вовсе превысила страшную отметку в 42 градуса.

Пилот «Феррари» Кими Райкконен, который пропустил большую часть первой сессии из-за неисправности машины, посетовал на жару, а Хэмилтон, показавший на тренировках 5-й результат, не стал делать на этом акцент. Британца больше заботило то, что «Мерседес» в гоночном режиме уступает «Феррари».

Даниэль Риккардо из Red Bull и вовсе остался доволен, заверив, что эта жара болиду команды подходит больше прохлады.

Паддок Формулы-1 это и вправду отдельная вселенная со своей собственной атмосферой. Интервью, новые знакомства, старые коллеги, телевизионщики, печатные СМИ, журналисты со всех уголков планеты – все коммуницируют друг с другом, наслаждаясь своим причастием к грандиозному действу под названием Формула-1.

Как раз в паддоке я и познакомилась с фотографом Марком Саттаном, который вот уже 25 лет снимает Формулу-1.

Саттон поделился своими воспоминаниями о начале карьеры, а также о приезде на прошлогодний Гран-при в Баку.

«Я начал снимать Формулу-1 в 1992 году, и видел много знаменитых гонщиков, начиная от Айртона Сенны, заканчивая Дэймоном Хиллом.

В 92-ом Найджел Мэнселл стал чемпионом мира. Тогда он выиграл 5 гонок подряд, и как раз после его пятой победы в Мехико я сделал тот знаменитый снимок, где он показывает пятерню. Телевидение демонстрирует нам динамику событий, мы же, фотографы, заставляем историю замереть во времени.

Когда я ехал в Баку в прошлом году, то не знал чего ожидать. Я видел трассу лишь на фотографиях, и мне понравилось, что вокруг много зданий. Меня как фотографа, конечно, заинтересовал этот прекрасный антураж. По приезду я увидел, что город похож на микс прошлого и настоящего, и здесь кипит жизнь. Исторические здания находятся рядом с современными - снимать это было очень интересно. Мне особенно запомнился бакинский подиум, ваши маршалы и эта надпись - Well done Baku.



Работать в Баку было приятно, если не считать некоторых проблем с охраной. Но эти и другие проблемы есть и в других странах, я езжу постоянно по всему миру и знаю что говорю. К тому же, это была первая гонка у вас, уверен, что в этом году всё будет намного лучше.

Хочу вернуться к вам и отведать ваши национальные блюда, побродить в вашем Старом городе. Увидимся в Баку!».

Исполнительный директор BCC Ариф Рагимов также находился в паддоке в числе гостей Гран-при Бахрейна и сделал ряд интересных заявлений. В частности, Рагимов рассказал иностранным журналистам о звонке Чейза Керри после критики Грега Маффея в адрес бакинского Гран-при, а также рассказал в эксклюзиве для 1news.az об органиации новой бюджетной фан-зоны в парке «Сахиль».

Квалификационный заезд Гран-при Бахрейна ознаменовался первым поулом в карьере Валттери Боттаса. Боттас, отстававший всю квалификацию от своего напарника по команде Хэмилтона на доли секунды, в итоге буквально увёл поул у него из под носа.

Результаты квалификации:

Боттас - 1:28.769

Хэмилтон - 1:28.792

Феттель - 1:29.247

На пресс-конференции после заездов пилоты поделились своими впечатлениями.

Боттас: «Это мой первый поул и я очень счастлив. Спасибо команде за замечательную машину! Но мы будем праздновать недолго, надо быть готовыми к завтрашней гонке».

Хэмилтон: «Мои поздравления Валттери. Сегодня он просто был быстрее, снимаю перед ним шляпу!».

Феттель: «В целом я рад тому, как работает машина. Отставание от «Мерседеса» оказалось больше, чем я ожидал, но мы будем сражаться завтра».

В конце квалификационного дня мне удалось побеседовать с Германом Тильке. Немецкий архитектор гоночных трасс Формулы 1, спроектировавший и бакинский трек, поделился мнением о новых рекордах скорости в Баку, рассказал о своих проектах, а также о том, кого видит чемпионом Ф1 2017-го года.

В числе большого количества персонала, который обслуживает каждую гонку Формулы-1, есть, на мой взгляд, самые значительные единицы – это маршалы. Признаться, раньше я не предполагала насколько сложную, важную и, зачастую, опасную работу они выполняют, но азербайджанские маршалы и их руководящий состав из различных департаментов, которые приехали в Бахрейн помогать коллегам, поведали мне о своей ответственной, не побоюсь этого слова, миссии.

И это настолько обширная и интересная тема, что я напишу о ней масштабную статью. Поверьте, эти ребята заслуживают, чтобы о них рассказали отдельно и очень подробно.









В главный день гоночного заезда в паддоке наблюдается особое оживление, ведь именно в воскресенье определяется победитель Гран-при. Команды работают в усиленном режиме, журналисты снуют в поисках комментариев пилотов, гости делятся прогнозами на предстоящую гонку.

Все три дня гоночного уик-энда в фан-зоне наблюдалось огромное скопление народа – дети, мужчины, женщины, тинейджеры, представители старшего поколения различных рас и национальностей. С утра до вечера звучала музыка, люди знакомились, семьи отдыхали, ощущалась атмосфера традиционного, я бы даже сказала, народного праздника.

И это отнюдь не преувеличение, потому что стоит поговорить с бахрейнцами и сразу понимаешь насколько сильно они гордятся тем, что один из этапов Формулы-1 проводится в их родной стране. Стоило мне в разговоре упомянуть, что я приехала освещать гонки, сразу видела горящие глаза, неподдельный интерес и острое желание блеснуть своими знаниями в области Ф1. Это было занимательно и забавно.

Возвращаясь к основному событию уик-энда, надо сказать, что большинство специалистов, которых довелось услышать, оказались правы – Феттель и «Феррари» сейчас единственные, кто могут противостоять амбициозному «Мерседесу». Себастьян идеально проехал гоночную дистанцию, не дав почти ни единой возможности обойти себя.

Таким образом, Феттель, опередив Хэмилтона и Боттаса, выиграл свою вторую гонку в сезоне 2017 года, пока я вела онлайн-репортаж с места событий.

На пресс-конференции после заезда пилоты поделились своими впечатлениями.

Себастьян Феттель: «Это большой день для нашей команды. Салют был грандиозный, он начался как только я финишировал и это было потрясающе! Машина великолепна, я понял это сегодня ещё раз. Я не ошибался, атаковал и просто хотел победить, что в итоге и сделал. Я рад, что у меня есть кубок Гран-при Бахрейна. Увидимся на следующей гонке в Сочи!».

Льюис Хэмилтон: «Поздравляю Феттеля, сегодня он победил потому что сделал свою работу хорошо. У меня сегодня не получилось всё сделать без ошибок, ещё и получил штраф за свою проделку на пит-лейне. Извиняюсь за это перед своей командой. Я уже говорил, что «Феррари» сделали отличный болид и их работа вызывает уважение. Сезон ещё впереди, мы будем бороться до конца».

Валттери Боттас: «Гонка прошла тяжело. Я не приноровился к работе с шинами в такую жаркую погоду. Я взял поул, но упустил победу, конечно, мне обидно. Остается только работать и совершенствоваться, чтобы после первого поула одержать и первую победу».

Отмечу, что Алонсо, Эриксон, Сайнс, Стролл, Ферстаппен и Магнуссен сошли с трассы и не принесли своим командам очки. Вандорн и вовсе не вышел на старт из-за проблем с двигателем.



Общий зачёт Гран-при Бахрейна выглядит следующим образом:

Гран-при Бахрейна получился живой, насыщенный и даже адская жара не помешала почувствовать, пробежавший по коже холодок, когда решалась судьба заезда.

Следующая гонка Формулы 1 сезона 2017 пройдёт в российском городе Сочи 28-30 апреля.

Увеличит ли Феттель отрыв от Хэмилтона? Удастся ли Боттасу выиграть свой первый этап? Втиснется ли в противостояние «Мерседеса» и «Феррари» кто-то третий?



Ответы узнаем уже через неделю

Фарида Расулова