Британский гонщик Формулы 1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первый день двухдневных тестов по ходу сезона в Бахрейне.

Как сообщает 1news.az, в воскресенье он уступил в рамках Гран-при пилоту «Феррари» Себастьяну Феттелю, а через два дня был быстрейшим на трассе в Сахире.

Пробные заезды в Бахрейне – первая серия двухдневных тестов по ходу сезона. В этом году, предусмотрены две серии тестов. В тестах приняли участи все команды, многие из которых дали шанс молодым пилотам. Вместе с тем, Себастьян Феттель отрабатывал день по программе Pirelli, тестируя прототипы сликов для подготовки к сезону 2018 года.

Показав время 1:31.358, Льюис Хэмилтон завершил день первым. По завершению первого дня тестов он сказал, что команда занималась изучением поведения шин, а также задней части шасси, чтобы улучшить эффективность машины на длинных сериях.

На 0.626 от Хэмилтона отстал третий пилот «Феррари» Антонио Джовинацци. Молодой гонщик проехал 93 круга, а после тестов не скрывал своей радости. «Пилотирование машины, которая выиграла последнюю гонку и лидирует в чемпионате, а также работа с инженерами и механиками Ferrari, дарят не просто потрясающие чувства. Это была мечта, которой я жил с детства, еще с тех пор, когда гонялся в картинге. Сегодня эта мечта стала реальностью».

Третий результат у Даниэля Рикардо - 1:32.349 из «Ред Булл».

Сегодня в Бахрейне второй день тестов. На трассе в Сахире работают следующие пилоты: Валттери Боттас (Мерседес), Пьер Гасли (Ред Булл), Себастьян Феттель (Феррари), Эстебан Окон и Серхио Перес (Форс Индия), Гэри Паффет (Уильямс), Стоффель Вандорн (Макларен), Даниил Квят и Карлос Сайнс (Торо Россо), Кевин Магнуссен (Хаас), Сергей Сироткин (Рено) и Паскаль Верляйн (Заубер).

Теймур Максутов