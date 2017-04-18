Сегодня совладелец и руководитель команды Force India Виджей Малья был арестован в Лондоне британской полицией.

Власти Индии, гражданином которой является Малья, обвиняют его в неуплате налогов. Задолженность индийского бизнесмена перед кредиторами превышает один миллиард долларов США, а также имеется многомиллионный долг перед кредиторами авиакомпании Kingfisher.

Ордер на арест Малья был выписан индийским судом ещё в прошлом году, но на тот момент Малья выехал из страны и скрылся в Лондоне, где находится и штаб его команды «Форс Индиа». Суд Индии обратился с запросом к Великобритании с требованием выдать им Малью, и сейчас британский МВД одобрил запрос.

Бизнесмен и его представители от официальных комментариев пока воздерживаются.

Фарида Расулова