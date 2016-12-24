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Бокс

АИБА согласовала календарь нового олимпийского цикла 24.12.2016 20:18

На внеочередном заседании исполнительного комитета Международной ассоциации бокса (AIBA) в Швейцарии согласован календарь нового олимпийского цикла перед Играми в Токио в 2020 году.

Как сообщает Sportbox.az со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации бокса, в 2019 году пройдет чемпионат мира по боксу, на котором будут выступать и мужчины, и женщины.

Это нововведение, как считают в AIBA, позволит оптимизировать коммерческие ресурсы и создать возможность для проведения совместного чемпионата мира у мужчин и женщин в одном месте. До 2019 года чемпионаты будут раздельными, а ближайшее первенство мира у мужчин пройдет в 2017 году в Гамбурге, у женщин – в 2018 году в Ханты-Мансийске.

Международной ассоциации бокса утвердил реформы судейства в любительском боксе, которые были предприняты после Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Судьи на каждый поединок будут назначаться не комиссией, а электронной системой, для определения победителя будут учитываться карточки всех пяти судей.

Утверждены изменения в устав, технические правила AIBA и правила AOB (олимпийского бокса), которые содержат важное для болельщиков новшество – неприкосновенную для зрителей спортивную зону Field of Play, в которую допускаются только боксеры, секунданты и судьи стала меньше, значит, зрители смогут наблюдать бои с более близкого расстояния.

Подготовил Теймур Максутов

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