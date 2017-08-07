Защитник агдамского «Карабаха» Якуб Жезничак находится в центре внимания польских СМИ.

В то время как бывший клуб Якуба «Легия» проиграла в третьем раунде квалификации, Жезничак вместе с «Карабахом» будет играть в плей-офф Лиги чемпионов. Польское издание Super Express сделало интервью с Жезничаком.

- Как чувствуете себя? В матче третьего раунда мы сломали сначала нос, потом палец?

- Нос, действительно, сломан, но как сказал врач, мне не понадобится маска. С пальцем все тоже хорошо. Главное, что мы прошли дальше. «Карабах» никогда не играл в плей-офф Лиги чемпионов, так как всегда выбывал в третьем раунде. У нас есть шанс для исторического достижения. «Копенгаген» - фаворит, но мы намерены их удивить, и пройти в групповой этап Лиги чемпионов.

- У вас такой шанс есть, но у «Легии» уже нет. Какие у них шансы в матчах с «Шерифом» в плей-офф Лиги Европы?

- Я убежден, что они пройдут. «Шериф» не слаб, но по индивидуальному мастерству игроки «Легии» выше классом.

- Как играется на стадионе «Шерифа»?

- Атмосфера хорошая. Приятно вспоминать эту игру, ведь мы выиграли 2:0 после нулевой ничьи дома.

- Долго ли раздумывали, когда поступило предложение из Азербайджана?

- Когда я услышал от менеджера о предложении «Карабаха», то сказал, что финансовые условия должны быть очень хорошими. Я представил свои условия, и они были выполнены. Поэтому я принял решение за один день. На данный момент, я очень счастлив. Все оказалось лучше, чем я думал. У нас хорошая база. Здесь солнечно, что я очень люблю. До сих пор ни разу не шел дождь. Видимо, его и не будет.

- Встретили ли вас поляки?

- В команде выступает Дани Кинтана, бывший футболист «Ягеллонии». У него жена полячка. Как и у Дональда Герье, который выступал за «Вислу».

- Ваш клуб из Агдама, но играет в Баку. Похоже там сложная история.

- Клуб был создан в Агдаме. Но во время войны между Азербайджаном и Арменией, город был разрушен. В Баку у нас тоже много поклонников. Перед нами стоят большие цели – борьба за Лигу чемпионов и чемпионство во внутреннем первенстве.

Теймур Максутов