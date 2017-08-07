«Если ты хочешь стать чемпионом, то должен биться».

В этих словах вице-капитана Умида Мамедова заключается вся суть команды GSP Logistics, которая стала чемпионом первой, самой крупной и зрелищной любительской футбольной лиги Азербайджана MFL.

На днях, чемпионат, стартовавший в конце сентября, завершился финальным матчем. Команды GSP Logistics и Underdog должны были определить лучшую команду первого сезона лиги. Финал прошел, как и подобает решающему матчу, в упорной и жесткой борьбе, порой даже на грани фола...

MFL собрал лучших футболистов-любителей со всего города, и объединил их в один чемпионат, который по накалу борьбы, качеству организации, пиару мог дать фору многим профессиональным лигам.

А принципиальные матчи, по признанию самих участников, собирали по несколько сот болельщиков. Вчерашние любители, собиравшиеся на т.н. «дыр-дыр» (каждому любителю дворового футбола знаком этот термин) раз в неделю, могли ощутить на себе атмосферу матчей, организованных на профессинальном уровне. Прямые эфиры, послематчевые интервью, освещение в ведущих СМИ, профессиональное судейство – все это было в MFL.

44 команды, порядка 600 футболистов и более 11 тысяч членов сообщества собрал в себе MFL – проект, реализованный при поддержке АФФА, целью которого, по словам организаторов, является популяризация здорового образа жизни и любви к футболу.

Финал MFL стал главным событием воскресенья в любительском спорте Азербайджана. Официальные лица, среди которых технический директор АФФА Бернхард Липперт, генеральный директор CBC Sport Волкан Уст, главный редактор 1news.az и одновременно директор MFL Рахман Гаджиев, руководитель компании-партнера Лиги - SMG Аяз Ахмедов, представители бизнеса и общественности, и, конечно же, члены команд MFL, болельщики финалистов и представители СМИ – все собрались, чтобы узнать имя первого чемпиона.

Команды на протяжении 10 месяцев шли к главной цели – победе, стремясь доказать, что именно они - лучший любительский коллектив страны.

По 8 лучших команда из двух конференций (в каждой было по 20 команд) вышли в стадию плей-офф, где в двухматчевых противостояниях определили финалистов.

Прежде чем GSP Logistics и Underdog вышли на решающую игру, команды Juventus Baku и PAPA JOHN`S выявили бронзового призера чемпионата. Обе команды числились среди фаворитов, отчего поражение в полуфинале отрицательно сказалось на обоих коллективах.

«Мы победители второго турнира MFL – «Кубка Сан-Марино», и всегда ставим цель – только победа. Поэтому не можем считать третье место успехом, - после победы со счетом 8:1 капитан Juventus Baku Ильгар Нагиев едва заставляет себя улыбнуться, - Но вы очень рады, что приняли участие в MFL, и я благодарен организаторам за то, что они создали такой чемпионат».

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Победителя же первого сезона определил один единственный гол, забитый в самой концовке финального матча.

Коллектив GSP Logistics с самого начала чемпионата обозначил свои амбиции, долгое время побеждая всех соперников, и не оставляя им ни единого шанса. Каждый член команды, в первую очередь, боец, и выкладывается на поле каждую проведенную секунду. По уровню индивидуального мастерства Underdog, скорее превосходит соперника, но GSP Logistics смог показать себя командой, которая больше желала победы.

Капитан GSP Logistics Тамерлан Ибрагимов после матча отметил, что с самого начала чемпионата был уверен в победе своей команды, и это просто надо было оформить в финальном матче. «Все команды увидели, что чемпионства заслуживаем именно мы. В финале была достойная борьба, но победил сильнейший. Благодарен организаторам MFL за такой чемпионат».

Эмоции зашкаливают, все члены команды в восторге. «Финал – это битва, и если хочешь победить, то должен биться, не жалея себя», - заключает Умид Мамедов.

Финалист Underdog также заслуживает самых лестных слов. Команда-джентльмен, на поле и вне него. Но победитель всегда один. В первом в истории MFL сезоне – им стала команда GSP Logistics.

Победитель MFL GSP Logistics получила главный приз – 10 000 манатов, а также возможность съездить на футбольный матч за рубежом. После награждения призеров, были также объявлены обладатели индивидуальных премий.

Лучшим бомбардиром стал форвард GSP Logistics Эльвин Ализаде, забивший аж 90 голов.

Лучшим ассистентом стал Джабраил Исмаилов из Juventus Baku (50 голевых пасов).

Больше остальных ключевых сейвов сделал голкипер финалиста Underdog Муса Мусазаде.

А самым полезным футболистом (MVP) сезона был признан капитан одной из сильнейших команд турнира Beerbaşa - Камиль Мамедов.

Между тем, уже началась регистрация команд для участия во втором сезоне MFL 2017-2018, начало которого планируется на конец сентября.

Для дополнительной информации можно обратиться по номерам 070 269 00 21 и 070 269 00 16.

Почта: [email protected]

Подготовил Теймур Максутов