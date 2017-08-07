«Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего», - писал великий русский писатель Максим Горький.

И правда, совсем недавно азербайджанский футбол переживал времена, когда в перерыве между матчами местного чемпионата на поле выходили куры, когда соперники проигрывали на выезде, чтобы их не избили местные «любители футбола», когда выход во второй квалификационный раунд еврокубков становился событием года…

В 90-е годы ситуация в азербайджанском футболе была настолько ужасной, что об этом можно было бы написать отдельную книгу, которая, уверен, стала бы бестселлером.

Из нее вышло бы неплохое пособие на тему о том, «как не надо управлять футболом».

Ситуация в спорте постепенно начала меняться после прихода Ильхама Алиева в Национальный Олимпийский Комитет в 1997-м году. Именно тогда по всей стране начали строится Олимпийские центры, которые подарили Азербайджану немало чемпионов. Ситуация не обошла стороной и футбол. Несмотря на то, что «большой футбол» не входит в программу Олимпиады, этот вид спорта был и остается самым популярным в нашей стране.

Глава государства, еще будучи главой НОК, часто посещал футбольные матчи с участием сборной Азербайджана, по сей день оставаясь самым преданным болельщиком национальной команды. А 3 года назад, когда агдамский «Карабах» пробился в групповой этап Лиги Европы, Ильхам Алиев принял команду и лично поздравил коллектив с успехом.

В последующие годы в Азербайджане, наряду с Олимпийскими спорткомплексами, начали строится и стадионы. Если раньше в Баку только два стадиона более-менее отвечали европейским стандартам, то сейчас и Бакинский Олимпийский Стадион, и «Далга Арена», и «Баксель Арена», и стадион Тофика Бахремова принимают международные матчи.

В 2012-м году наша страна впервые организовала международный турнир масштаба ФИФА – Чемпионат мира среди девушек до 17 лет. А в прошлом году Азербайджан успешно провел Чемпионат Европы среди юношей. Все эти мероприятия носили очень важный характер для нашей страны. Ведь совсем скоро, через 3 года, в Баку пройдут 4 матча чемпионата Европы. А в 2019-м году, на Бакинском Олимпийском Стадионе, возможно, состоится финал Лиги чемпионов или Лиги Европы. События развиваются очень быстро. Наверное, 10 лет назад эти слова для нас звучали бы как отрывок из какого-то романа Жюля Верна или Олдоса Хаксли…

Надо признать, что государственная программа развития футбола в 2005-2015-х годах дала свои плоды. Конечно, наша сборная пока не стала ведущей футбольной державой, а сборная не смогла пробиться на чемпионат мира или Европы, но в плане инфраструктуры мы догнали и обогнали те страны, на которых раньше смотрели с восхищением.

Именно правильные и грамотные кадры, назначенные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также исклёчительное к внимание футболу позволили АФФА в кратчайшие сроки сделать сущетвенный шаг вперед.

В первые годы независимости у нас были высоклассные футболисты – Назим Сулейманов, Видади Рзаев, Юнис Гусейнов, Махмуд Гурбанов… Но со временем они завершили карьеру и в азербайджанском футболе начался хаос. Бывшие руководители АФФА, поняв, что новое поколение футболистов так и не выросло, начало привлекать пятисортных бразильцев. Когда-то в сборной Азербайджана играли Эрнани Перрейра, Леандро Гомеш, Андре Ладага, Фабио Луис Рамим. А также другие легионеры - Юрий Музика, Усим Ндука… Теперь все это кажется сюррелизмом, но это наше прошлое. Прошлое, которое ни в коем случае нельзя забывать.

В 2008-м году, после назначения Ровнага Абдуллаева президентом АФФА, в организации начались серьезные измения. Его команда во главе с генеральным секретарем Эльханом Мамедовым начала развивать азербайджанский футбол по европейским стандартам.

Сейчас наша сборная больше не проигрывает Франции со счетом 0:10 и не радуется поражению 0:1 от, например, Австрии и Польши. Благодаря развитию инфраструктуры, почти во всех регионах появились футбольные поля. Официальное число футболистов превысило 110 тысяч человек.

Руководство АФФА особое внимание уделяет детскому футболу. Теперь в Баку фунционируют футбольные школы таких клубов как «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай». А местные клубы все больше вкладывают в детский футбол. Помимо этого, АФФА в партнерстве с Министерством Образования и Coca-Cola ежегодно проводит «Школьный кубок Coca-Cola».

Помимо этого, нужно отметить женский футбол, который никогда раньше не был развит у нас в стране. Но сейчас девушки, наряду с парнями, свободно занимаются футболом, и по этому показателю Азербайджан опережает многие мусульманские страны. Радует тот факт, что развитие женского футбола интенсивно проходит в регионах нашей республики. В Мингячевире, Евлахе, Газахе, Закатале, Лянкяране и в других городах и районах открываются секции для девочек. Также ежегодно АФФА проводит фестиваль «Live Your Goals», который имеет целью привлечение девочек в футбол.

Кстати, все это не остается без внимания междунардной общественности, за заслуги в сфере разивития футбола в Азербайджане генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов в прошлом году получил претижную награду Leaders Under 40 Awards, которая присуждается талантливым людям из мира спорта не старше 40 лет.

Сам генсек АФФА в интервью 1news.az отметил, что успехи в развитии азербайджанского футбола связаны с именем Президента нашей страны – Ильхама Алиева: «С уверенностью можно сказать, что все спортивные Федерации чувствуют поддержку Президента Азербайджана и главы Национального Олимпийского Комитета Ильхама Алиева. Футбол – в этом плане не исключение.

Уважаемый господин Президент всегда внимательно следит за выступлениями как национальной сборной, так и азербайджанских клубов, и всегда отмечает их успехи. Мы испытали огромную радость и гордость, когда Президент встретился и поздравил нашу футбольную команду после победы на IV Исламских Играх Солидарности.

Помимо футболистов, которые продолжают свою карьеру, ветераны также всегда находятся в центре внимания Президента. Многие из них получили высокие награды по указанию Ильхама Алиева. Такое трепетное отношение к футбольной семье воодушевляет нас работать с еще большим энтузиазмом.

Именно при личной поддержке главы нашего государства Азербайджан успешно организовал чемпионат мира среди девушек до 17 лет, чемпионат Европы U-17, финальный этап футзального кубка УЕФА.

Ильхам Алиев также подписал распоряжение о создании Организационного Комитета для подготовки к 4-м матчам чемпионата Европы – 2020, и в этом направлении ведутся работы».

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Все вышесказаннное вселяет уверенность, что азербайджанский футбол продолжит свое поступательное развитие. Тем более, что успехи последних лет дают на то более чем веские основания: по три и два раза соответственно азербайджанские «Карабах» и «Габала» играли в групповой стадии Лиги Европы, а в этом году «Карабах» и вовсе совершил историческое достижение, пробившись в раунд плеф-офф Лиги Чемпионов.

Теперь на его пути лишь одно препятствие в лице датского «Копенгагена»...

Что ж, пожелаем нашим футболистам удачи и будем пристально следить за их новыми успехами!

1news.az