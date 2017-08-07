Проведя пять лет в «Шахтере», этим летом украинский вратарь Антон Каниболоцкий покинул «горняков» и перебрался в агдамский «Карабах», чем изрядно удивил многих украинских любителей футбола своим выбором продолжения карьеры.

В эксклюзивном интервью Sport.ua Антон рассказал, почему перешел, именно, в «Карабах», из-за чего не хотел оставаться играть дальше в УПЛ и поделился своим мнением о периоде карьере в «Шахтере».

— Антон, в Украине многие очень удивились, когда стало известно, что вы решили перебраться в Азербайджан.Не могу не спросить: чем вы руководствовались, когда выбрали такой вариант?

— Все очень просто: предложение «Карабаха» было самым серьезным из всех вариантов. Азербайджанский клуб проявил реальную заинтересованность в моих услугах, и я понял, что раз руководство и тренерский штаб клуба хотят меня видеть в составе, то почему бы не попробовать.

— Были ли варианты продолжения карьеры в других клубах? Предположим, в Украине могли остаться?

— Сразу скажу, что варианты продолжения карьеры в украинских клубах я даже не рассматривал! Какой смысл уходить из такого клуба, как «Шахтер» в любую другую команду УПЛ? Сами понимаете, что таких условий, как в моем бывшем клубе нет ни в одной украинской команде, разве что, за исключением киевского «Динамо». Поэтому переход в другие команды нашего чемпионата я точно расценивал бы как шаг назад в своей карьере.

— Скажите честно, жалеете о том, что столько времени провели в «Шахтере»? Ведь если бы вы не перешли в донецкий клуб, то все могло сложиться иначе…

— Нет, я не могу сказать, что жалею об этом. Не думаю, что любой другой футболист, оказывавшийся на моем месте, отказался бы от такого трансфера. Цель любого игрока – совершенствоваться и стремиться к новым высотам. Приглашение в «Шахтер» было, своего рода, достижением, которого я добился своим трудом. Это был показатель результата улучшения уровня моей игры. Как можно не воспользоваться таким шансом, когда тебя приглашает лучший клуб страны? В «Шахтере» ведь все условия для дальнейшего роста и прогресса. Судьба не каждому дает такую возможность, и упустить ее было бы большой ошибкой.

— Но вы так и не смогли стать первым номером «Шахтера» и вытеснить из основы Андрея Пятова. Может быть, следовало уходить раньше?

— У меня был контракт, который я не имел права прерывать по собственному желанию. Но, как я уже сказал, я не жалею о времени, проведенном в «Шахтере». С донецким клубом я выиграл три чемпионата Украины, три Кубка страны и Суперкубка Украины. Не так уж много украинских футболистов завоевали столько трофеев. Были и матчи, которые мне приятно вспомнить. Это был хороший этап моей карьеры.

— В таком случае, что можно сказать о переходе в «Карабах»?

— Это новый этап в моей карьере. Я просто захотел перемен. Оставаться в Украине не видел смысла, очень хотелось сильно сменить обстановку, узнать что-то новое. Можно сказать, что это даже не только новый этап в карьере, но и новый этап в жизни, ведь до этого я не жил и не работал в чужой стране.

— Переход в азербайджанский клуб из донецкого «Шахтера» — это шаг назад или шаг вперед?

— Пока я не могу ответить на этот вопрос. Со временем жизнь покажет, правильный ли это был выбор или нет.

— Успели уже обжиться на новом месте и привыкнуть к команде? Как в целом мнение о «Карабахе»?

— Да, все хорошо. Ребята встретили и приняли меня очень тепло. Никаких бытовых проблем нет. Могу сказать, что «Карабах» — очень серьезный клуб, который ставит максимальные цели.

— Если бы «Карабах» играл в УПЛ, какое место он бы занял?

— С «Шахтером» было тяжеловато тягаться. Но за тройку боролись бы точно. В принципе, кроме «Шахтера» и «Динамо», с остальными украинскими командами мы можем играть на равных и побеждать их.

— Вы обыграли тираспольский «Шериф» и пробились в плей-офф раунд Лиги Чемпионов, с чем вас хочу поздравить.

— Спасибо.

— Почему в матчах с «Шерифом» в воротах стоял босниец Шехич? На данный момент он основной вратарь команды?

— Ибрагим играет в клубе с 2013 года. За это время он выиграл с командой три чемпионских титула и три раза доходил до группового этапа Лиги Европы. Но я надеюсь, что мне тоже будут доверять, и я буду играть. Иначе, какой смысл был приглашать меня?

— У «Карабаха» стоит задача выйти в групповой этап Лиги чемпионов?

— Мы хотим пройти в еврокубках как можно дальше. Конечно, хочется попасть в Лигу Чемпионов. Это ведь вершина для любого футболиста, который играет в Европе.

— Насколько реально чемпиону Азербайджана повторить былые подвиги белорусского БАТЭ и казахстанской «Астаны» и сотворить сенсацию в этом году?

— Будем стараться, но многое зависит и от жребия.