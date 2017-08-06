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Футбол Азербайджана

Энди Халлидей: «В первом матче мы слишком уважительно отнеслись к «Панатинаикосу» 06.08.2017 18:05

Полузащитник «Габалы» Энди Халлидей в интервью 1news.az подвел итоги выступления клуба в Лиге Европы.

- Чего не хватило «Габале» в матчах против «Панатинаикоса»?

- Мы хорошо начали второй тайм, забили гол. Думаю, что мы потеряли концентрацию после этого. Мы пропустили слишком быстро после забитого гола. Первый гол залетел после обычного заброса в нашу штрафную. А второй мяч завершил матч. Ничего уже не поделать. Мы очень расстроены этим.

- «Габала» не смогла показать свою игру в обеих играх. В чем причина?

- Считаю, что в первом матче мы слишком уважительно отнеслись к «Панатинаикосу». Мы должны были больше работать с мячом. Если ты этого не делаешь, то будешь наказан. Во второй игре мы сыграли гораздо лучше, смогли найти баланс, но вновь проиграли.

- Но и во второй игре, в первом тайме команда снова играла невнятно.

- Игра пошла таким образом, что нам пришлось проявить терпение, и ждать шанса. В целом, наш план сработал, мы смогли забить. Но после гола все пошло не так.

- Не кажется ли вам, что «Панатинаикос» просто был лучше в обоих матчах?

- В первом матче «Панатинаикос» был, действительно, сильнее нас. Вторая игра получилась иной, но соперник прошел дальше.

Теймур Максутов

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