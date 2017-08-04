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Футбол Азербайджана

Джавид Гусейнов: «Мы не играли от обороны, просто разница в классе дала о себе знать» 04.08.2017 11:08

Капитан «Габалы» Джавид Гусейнов дал интервью журналистам, среди которых был и корреспондент 1news.az.

Футболист рассказал о причинах поражения от «Панатинаикоса» и завершении выступления в Лиге Европы.

- Что произошло с командой в матчах против «Панатинаикоса»?

- Наш соперник был очень силен. Надо быть справедливым. Они превзошли нас по многим компонентам – скорости, технике, контролю мяча. Они были на шаг впереди нас. Мы старались что-то сделать. Забили первый гол, хотели сохранить результат. Возможно, в добавочное время смогли бы что-то сделать. Сразу после гола, у Монроза также был хороший момент, но их голкипер сыграл очень хорошо.

А через три минуты из-за обыкновенной невнимательности мы пропустили гол. Как в штрафной игрок мог остаться без присмотра, не пойму. После этого мы уже не смогли прийти в себя.

- «Габала» после забитого гола словно бросилась вперед забивать второй. Не поторопились ли?

- На самом деле задача была такой, что после гола, мы должны были снизить темп, и переждать. После гола я с Дабо поэтому опустились ниже. Просто возникали зоны, и мы шли вперед. На самом деле, сейчас мне сложно анализировать, так как я не помню всего. Слишком расстроены из-за поражения. Но по плану мы точно не должны были бросаться вперед после забитого гола. Мы верили что забьем. Но так получилось, что они сравняли счет и этим все закончилось.

- В первом тайме команда слишком много оборонялась, и не атаковала. Почему это произошло?

- Мы не избирали такую тактику, просто разница в классе дала о себе знать. Вы сами все видели. «Панатинаикос» очень хорошая команда.

- «Габала» провела четыре игры, но стабильности не было ни в одной из них. Команда попросту не сыгралась. Возможно, причина в этом?

- Возможно, мне сложно судить. У нас было много изменений, новых игроков. Возможно, не все адаптировались. Но сегодняшняя игра показала, что соперник заслуживал победу. У них очень скоростная команда, особенно фланги. Они были на шаг впереди, и это показывало себя.

- Как вы считаете, прошлогодняя «Габала» могла бы превзойти «Панатинаикос»?

- Мне тяжело ответить на этот вопрос.

- «Габала» покинула еврокубки. Возможно, это плюс в плане подготовки и выступления в чемпионате?

- Нет. Откровенно говоря, мы даже не думали о чемпионате. Все наши мысли связаны с Лигой Европой. Сейчас уже будем вынуждены думать о чемпионате.

Теймур Максутов

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