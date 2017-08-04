Новый трансфер «Нефтчи» Матео Мужек дал интервью клубному каналу, в котором рассказал о своем переходе.

«Конечно же, я знал о «Нефтчи», - начал разговор 22-летний хорват, - Я живу в Загребе, и 5-6 лет назад «Нефтчи» играл против «Динамо». С тех пор я знаю «Нефтчи». У меня хорошие впечатления о команде. С технической точки зрения у нас отличный коллектив. «Нефтчи» выступает в чемпионате, который по своему уровню выше того, где я играл. Мне нравятся товарищи по команде, которые всегда готовы помочь. Сейчас я в «Нефтчи», и все мои мысли связаны с этим. Посмотрим, что будет в будущем».

Теймур Максутов