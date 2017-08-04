Новичок «ПСЖ» Неймар во время презентации отметил, что «Барселона» - это большой клуб, где у него осталось много друзей.

Вчера бразилец подписал с парижанами пятилетний контракт.

«Я очень рад, спасибо за новый вызов, - цитирует Get French Football Неймара. – Париж – прекрасный город. Не могу описать словами, что я чувствую сейчас. Я хотел чего-то большего. Мне нужен был вызов. Сердце привело сюда, в «ПСЖ».

Я приехал в Париж, потому что я хотел новый вызов, не потому, что я не чувствовал себя звездой в «Барселоне». Там было все прекрасно. Мое сердце подсказало мне, что настало время подписать контракт с «ПСЖ». Это одно из самых трудных решений, которые я когда-либо принимал. «Барселона» – это большой клуб. У меня там осталось много друзей, но это футбол. Хочу поблагодарить своих бывших одноклубников, они хорошо меня там приняли», - сказал он.

Спорт-Экспресс