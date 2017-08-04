Бакинский «Интер» в ближайшее время может сменить название.

Как сообщает 1news.az, в информации «Интера» говорится, что как только будут решены все вопросы (финансовые, юридические и т.д.), будет принято решение по поводу названия клуба.

Команда покинула «Интер-Арену», и теперь ее ничего не связывает с Международным банком. Генеральный секретарь АФФА в беседе с apasport сообщил, что «Интер» сменит название.

На эту новость отреагировал бывший президент «Интера» Георгий Николов.

«Чем выстлана дорога в ад? Конечно - добрыми намерениями. Недавно прочитал мнение уважаемого Генсека АФФА об изменении названия «Интера». Эта затея - древняя. Еще с 2007 года, когда федерация начала меня уговаривать, назвать клуб «Кишля».



Слава Богу - удержал фронт до конца 2015, когда ушел из клуба. А то - мне было бы стыдно до конца жизни.

Пожалуй, эвтаназию «Интера» решено провести под полным ребрендированием. Новое название, новый логотип, новый клубный колорит, новое место обитания. А это уже не то. И вся история клуба канет в лету.



Грустно!

Светлая тебе память, Интер...», - написал Георгий Николов на своей странице в социальной сети Facebook.

Теймур Максутов