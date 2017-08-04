Технический директор «Копенгагена» Йохан Ланге высказал свое мнение об агдамском «Карабахе», с которым им играть в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

«Хорватская «Риека», возможно, посильнее остальных четырех потенциальных соперников, которые приблизительно одного уровня. Они всегда борются в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ответная игра пройдет дома, но с другой стороны нас ждет долгое путешествие в страну, где высокая температура воздуха, и большая разница во времени с нами.

Всегда интересно изучать новую команду. Мы хорошо подготовим футболистов насколько это возможно. Нам надо изучить игру «Карабаха», - сказал он.

Теймур Максутов