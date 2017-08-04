Датский «Копенгаген» стал соперником агдамского «Карабаха» в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

1news.az знакомит с соперником чемпиона Азербайджана на пути к групповому этапу.

«Копенгаген» - датский футбольный клуб из города Копенгаген, основанный в 1992 году в результате объединения клубов «Копенгаген» и «Б 1903». Является одним самых успешных клубов Дании. «Копенгаген» выигрывал 12 раз чемпионат своей страны, и доминирует в Дании аж с 2000 года.

Команда возглавляет норвежский специалист Столе Сольбаккен, в которым команда в сезоне 2010/11 даже выходила из группы Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 «Челси». Именно Сольбаккен впервые в истории клуба, вывел его в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «Копенгаген» также выступал в групповом этапе. В группе с «Лестером», «Порту» и «Брюгге», датчане набрали 9 очков и заняли третье место. В Лиге Европы в 1/16 «Копенгаген» прошел «Людогорец», но в 1/8 уступил «Аяксу».

В этом сезоне в квалификации Лиги чемпионов «Копенгаген» играет не стабильно. Во втором раунде датчане нет без труда обыграли словацкую «Жилину» (3:1 в гостях и 1:2 дома). Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев принял участие в обоих матчах. И, кстати говоря, промахнулся с убойной позиции в ответной игре, когда «Жилина» выигрывала 1:2.

В третьем раунде «Копенгаген» сначала проиграл в гостях «Вардару» (0:1), но дома смог отыграться (4:1).

Чемпионат в Дании начался в июле, и «Копенгаген» уже провел три матча, дважды сыграв вничью, и одержав одну победу, что также говорит о том, что команда пока не нашла свою игру. До первого матча против «Карабаха», «Копенгаген» проведет еще два матча.

Матч против «Копенгагена» это также возможность для «Карабаха» взять реванш за два разгромных поражения 18-летней давности. В сезоне 1998/99 в рамках ныне несуществующего Кубка Кубков агдамцы дважды проиграли «Копенгагену». 0:4 дома, и 0:6 в гостях.

Теймур Максутов