Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов, где им в соперники попал датский «Копенгаген».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт клуба, наставник агдамцев отметил, что они постараются воспользоваться своим шансом.

«Мы ожидали каждого из пяти потенциальных соперников. В этом плане, «Копенгаген» исключением не был. Сила нашего соперника ясна. У нас не так много времени на подготовку.

В любом случае у нас есть шанс, и мы постараемся воспользоваться им. Мы проанализируем игру соперника, и будем максимально готовы к нему».

Теймур Максутов