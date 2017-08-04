Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, где в первые в истории азербайджанского футбола сыграет агдамский «Карабаха».

Как сообщает 1news.az, «Карабах», находящийся в шаге от группового этапа самого престижного европейского турнира, в плей-ооф сыграет с «Копенгагеном». Первая игра пройдет 15 августа в Баку, ответная 22 в Дании.

Отметим, что «Карабах» был в числе «не сеянных», и мог попасть на одного из пяти соперников - «Олимпиакос» (Греция), «Селтик» (Шотландия), «Копенгаген» (Дания), АПОЭЛ (Кипр) и «Марибор» (Словения).

Предпочтения до жеребьевки были разные, но большинство сошлись на мнении, что самым нежелательным соперником является «Олимпиакос». Вчера в Баку мы увидели силу «Панатинаикоса», который между прочим, уже много лет проигрывает конкуренцию во внутреннем первенстве «Олимиакосу».

Послабее остальных выглядел словенский «Марибор», которого в прошлом году в раунде плей-офф Лиги Европы побеждала «Габала». Но попал «Копенгаген», против которого можно играть и побеждать.

Теймур Максутов